Verano trágico”, “sin precedentes”, “comportamiento nunca visto”. Son algunos de los calificativos que hemos escuchado estos días para definir lo que está ocurriendo este verano con media España ardiendo. Una ola de incendios que hacía años que no vivíamos y que ha quemado ya 70.000 hectáreas en lo que va de 2022, el doble de la media de la última década, según dijo ayer la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Una de las técnicas en extinción de incendios que participa en el operativo de la Junta de Castilla y León, Teresa Mompín, con 20 años en la profesión, ha asegurado que la situación que se está dando este verano “no tiene precedentes”. Debe de ser verdad que los incendios de este verano tienen un comportamiento extraño. Si lo dicen expertos en la materia y con una trayectoria a sus espaldas, no tengo nada que decir.

Pero me sorprenden las bravuconadas e idioteces que dicen los políticos, que una vez pasada la fase de “todos a una”, empiezan a buscar culpables y a escurrir el bulto: que si el cambio climático, que si anomalía climática excepcional, que si una comisión de expertos para que analicen la situación atmosférica adversa... ¿Y después, qué? Hay una frase que define bien la situación, que algunos la atribuyen a Napoleón: “Si quieres solucionar un problema, nombra un responsable. Si quieres que algo perdure, nombra una comisión”.

Una de las deficiencias de esta España nuestra es que hay muchas administraciones para resolver los mismos problemas, pero a la hora de la verdad no se sabe muy bien quién es el verdadero responsable o quién tiene que tomar el mando y las decisiones.

Todas las administraciones tienen competencias en materia de extinción de incendios, emergencias o catástrofes y todas actúan, pero el riesgo, como está ocurriendo, es que no haya un mando que coordine todo. En este caso, agravado además por la intervención de varias comunidades autónomas afectadas por un mismo incendio.

Lo que hemos vivido estos días en los incendios de la Sierra de Francia y de la zona de Monsagro y Morasverdes es una total y absoluta falta de dirección de todos los actores implicados. Los vecinos han narrado cómo los miembros de la UME daban vueltas por las calles de los pueblos sin saber muy bien qué hacer. Que los medios aéreos -la mayoría responsabilidad del Gobierno de España- desconocían dónde podían cargar el agua de los hidroaviones y los helicópteros. Todo un despropósito del que deberíamos aprender sin necesidad de comisiones de investigación y sin conferencias de presidentes. No hacen falta, que ya hemos visto para lo que sirven cuando se celebraban todas las semanas por la emergencia sanitaria de la Covid.

No voy a entrar a valorar si son pocos o si hacen falta más medios materiales o humanos, o si los forestales de la Junta deben trabajar todo el año. Ayer escuché al director general de Medio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz Sanz, que dijo dos cosas con las que no puedo estar más de acuerdo. Aseguró sin paños calientes que no habría medios económicos para limpiar los casi 5 millones de hectáreas de superficie forestal en Castilla y León. Y que uno de los problemas, no el único ni el desencadenante, es que hay que rentabilizar los bosques para que los propietarios los limpien y se hagan cargo de ellos. De lo contrario los abandonarán, como haría cualquiera.

Y añadiría que sobran normas absurdas. No puede ser que para talar unos árboles haya que hacer 4.000 instancias o que los ecologistas monten manifestaciones por cortar cuatro árboles podridos, como ha ocurrido recientemente en Salamanca con los de Salas Bajas. Por cierto, deben de ser los mismos que ahora estar acusando a las administraciones de no limpiar los montes.