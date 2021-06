Es esta una semana extraña. Otra semana extraña en un país extraño. Lo mejor, y no menos extraño, fue ir a una fiesta de unos amigos muy íntimos, que celebraban sus bodas de plata... con relación al primer matrimonio de ambos. Parece que todo tiene un final feliz. Pero en la realidad, extramuros de la mansión de cada uno, al escribir siento que no tengo manos, sino muñones, pues el ambiente sociopolítico en el que vivimos desde hace muchísimo tiempo no invita ni a la razón ni a la reflexión. Las buenas palabras no sirven ya de mucho, con una esperanza que, como todo en España, es rehén de la mentira, del deshonor, del delito continuado. Hablo a propósito de los indultos, pero hablo de todo, del estado de depravación al que han llegado nuestros políticos, arrastrando con ellos a una gran parte de la población, incapaz de votar por sí misma. El voto era nuestra única arma para salvarnos, pero el voto en España carece de valor democrático al no ser ejercido ni en libertad ni en plenas facultades “cognitivas” por una buena parte del electorado.

Hablo de los indultos pero hablo de todo, pues España da pena: todos gritando “sálvese quien pueda”, la economía desangrándose y la sociedad, en general, atrapada en un laberinto de miedo e incertidumbre. Las dictaduras militares sudamericanas disfrazadas de “concordia”, la nueva palabra prostituida.

La canalla política, con Sánchez a la cabeza, ha reventado España y me temo que no hay marcha atrás. El espectáculo de ayer de los nazis catalanes al salir de la cárcel fanfarroneando sobre lo que hicieron y sobre lo que volverán a hacer, fue un insulto a todos los ciudadanos, a los libres y a los que viven del subsidio político.

Sigo siendo de la España de Marc Márquez, la que sea cae y la que se levanta, pero reconozco que es una ilusión, un sueño: la “España Márquez” somos muy pocos y estamos rodeados por la ineptitud, las envidias, la ignorancia, y un deseo generalizado de no hacer nada. La España del crimen y del cuento.