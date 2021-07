Orwell a 22 de junio

Todos lo sabemos pero muy pocos somos realmente conscientes de ello: nuestra sociedad ahora mismo lo único que necesita urgentemente es invertir en educación y sanidad, nuestros dos pilares, diría que únicos. La primera porque nos modela para ser parte activa de la evolución, pero sobre todo de un mundo mejor; la segunda, porque es el triunfo o el fracaso del estado del bienestar, algo ajeno a nuestros políticos, infectados por la mediocridad, el despotismo, el buenismo, el resentimiento, e incluso la maldad.

Sabemos que el problema de tener una clase política tan ruin, tan limitada intelectualmente (y estéticamente), no es otro que sus votantes. Un votante chabacano es un representante político chabacano. O nazi. U hortera. O resentido. O corrupto. Todas las miserias de nuestra sociedad ya fallida van a parar a las urnas, imagínense pues qué puede salir de semejante confusión mental. Directamente, el desorden y luego la destrucción. Por eso hoy las ideas documentadas, generosas y bien expresadas son objeto de limpiezas “quirúrgicas” sin contemplaciones (pongamos que hablamos de Álvarez de Toledo).

Nos encontramos en el mismísimo final de la escapada, y nunca mejor dicho, pues España no ha hecho otra cosa desde la muerte de Franco que huir hacia adelante gastando el dinero que no tiene y demoliendo toda estructura educativa y moral hasta convertirnos en una sociedad parasitaria. Y la solución no está en las izquierdas ni en las derechas, está en las personas independentes y dispuestas a dar la batalla, la muy bien llamada “batalla cultural” que nos haga renacer de nuestras cenizas.

No necesitamos más parches, leyes o más reformas... Necesitamos españoles “nuevos”, solo eso, y aún así sería un trabajo de décadas. No necesitamos, en cambio, autonomías ni palurdos en sus escaños; el Estado sólo debe invertir en nosotros, y no como hasta ahora, que sólo lo ha hecho en sus gestores y en los intereses de sus partidos, organizaciones enfermas que sólo buscan el totalitarismo y el control ciudadano. Orwell en estado puro a 22 de julio de 2021.