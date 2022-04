Núñez Feijóo o el Oso Yogui

SI me hubieran hecho caso nos habríamos ahorrado a Rajoy. Si me hubieran hecho caso nos habríamos ahorrado a Pablo Casado. Y si me hicieran caso nos ahorraríamos a Más-de-lo-mismo-Feijóo.

Y es que los del Partido Popular, y ellos mismos se empeñan en gritarlo a los cuatro vientos, no son más que unos acomplejados que llevan miles de legislaturas aprovechándose de incautos votantes que, como yo, sólo creemos en la democracia, en el progreso y en nuestras ideas conservadoras y liberales, lo cual no es ningún pecado y sí el motor del mayor avance de progreso que ha vivido la Humanidad... hasta que llegó la izquierda caviar y lo destrozó todo, empezando por convencer a los del PP que no son más que unos pobres fachas que no merecen más que vivir de rodillas e implorar el perdón.

Después de Rajoy y de Casado llega el rancio de Núñez Feijóo y lo primero que hace es salir corriendo a reverenciar a Pedro Sánchez, al hombre que está arruinando nuestras vidas a velocidad supersónica. Y por supuesto, el déspota Sánchez lo manda a paseo.

El PP, con o sin Más-de-lo-mismo-Feijóo, sólo necesita para sobrevivir -e incluso para llegar a gobernar- tener las ideas claras, empezando por la ideología conservadora y liberal de la que llevan siglos renegando en busca de ocupar el espacio del Partido Socialista, y de rebote echar al PSOE en brazos de la ultraizquierda con degenerados políticos como Zapatero y Sánchez. Y el PP, erre que erre, que quiere ser el PSOE. Feijóo quiere emular a Felipe González, que digo emular, ser Felipe González de la misma manera que Pedro Sánchez quiere ser Francisco Franco Bahamonde en versión espigada.

Las bases del PP y los “abrazafarolas” de arriba están encantados con Más-de-lo-mismo-Feijóo como antes lo estuvieron con Rajoy y con Casado. Estoy seguro de que si en Sevilla hubieran presentado al Oso Yogui, ahora mismo tendríamos al simpático personaje de mi infancia dirigiendo los destinos del Partido Popular...

Feijóo sólo ha necesitado un día para mostrar al mundo lo que ya sabemos: que le falta coraje y, sobre todo, que le faltan ideas. Ideas frescas. Un programa, coño. Un político del PP que se pone hoy al frente de este partido tiene que saber que a Pedro Sánchez ni agua ni diálogo, sólo caña, y caña de verdad: con datos, con números, desenmascarando un día sí y otro también al gran villano Sánchez, a su infumable Gobierno, y a los partidos que les apoyan y que en una democracia sana estarían fuera de cualquier parlamento y hasta de la legalidad. Así las cosas, hasta lo del Oso Yogui no parece una excentricidad.