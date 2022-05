El miércoles me saqué el teórico del carnet de conducir. Ojo, del B, del normal, no es que ahora me haya dado por conducir motos o camiones o algo así, no. Me saqué el teórico simplemente porque no lo tenía.

Cuando fui al examen la verdad es que al principio me dio algo de vergüenza. Prácticamente doblaba la edad a todos los compañeros que se presentaban. Vamos que podría ser su padre. Hasta ahora sabía que eso era así, pero no lo había visto ya que todo el material lo tenía online, así que apenas he tenido que pasarme por la autoescuela. Fijo que alguno de los que se examinaron conmigo pensaron que quién era ese señor mayor (la juventud es cruel) que estaba allí con ellos y que no habían visto nunca.

Pero después de ponerme colorado por lo que estaba pensando yo solito, sin que nadie se diera cuenta (ventajas, de las pocas, que tiene la mascarilla), pensé que ya estaba bien, que simplemente había decidido corregir algo que merecía la pena, y que nunca es tarde.

¿Cuántas cosas tenemos pendientes y nos parecen que ya se ha pasado el momento? Y somos nosotros solos los que nos ponemos esas barreras. Y tendemos a pensar que, en vez de reconocernos el mérito, los demás nos van a echar en cara lo que hemos tardado. Puede que lo hagan, pero lo hecho, hecho está.

Nunca es tarde. Y estoy algo preocupado por la tensión que hay entre Unionistas y el Ayuntamiento que parece que no llegan a entenderse. Yo, que vuelco mis simpatías más hacia este club que a los demás de la ciudad, no deseo volverme a quedar con cara de tonto con la desaparición de una entidad a la que he seguido o sigo. No quiero. Y creo que muchos salmantinos están de acuerdo conmigo.

No sé muy bien quién tiene razón, tampoco quiero saberlo. Lo que sé es que estas dos partes están obligadas a entenderse, no les queda otra. Aquí, desde mi silla, mirando todo un poco por encima, la amenaza de la directiva del club de disolverlo en caso de no llegar a una solución me suena un poco a “me enfado y no respiro” y el Ayuntamiento echando balones fuera (nunca mejor dicho) me suena a excusa de niño mal criado. Hala ya he conseguido que los dos se pongan en mi contra, pero oye, si estar en contra de mí funciona para que se pongan las pilas y busquen una solución que sea buena de verdad, para darme en los morros, para ponerme en mi sitio, para cerrarme la boquita... Yo encantado. Ya os digo que nunca es tarde, aunque sí es verdad que, como buenos españoles, están esperando demasiado para solucionarlo y, de hacerlo, va a ser sobre la bocina.