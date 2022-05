Sin duda alguna a todos nos suena eso de la BBC News, solo hay que meterse en internet y ver todas las noticias que publica. Desde la facilidad para comprar armas en Estados Unidos hasta el riesgo que corremos cuando lavamos un pollo. Tranquilos todos, mis noticias BBC de hoy no tratan de alarmar, sino de llevarnos a pensar en algo que acontece de un modo especial en estos días y todos los años por estas fechas. Hace unos días, en una peluquería no se podía coger cita a determinada hora porque una persona tenía que hacerse la prueba de su peinado para un día especial. Así, de entrada, suena bien, la pena es cuando la persona que ha de hacerse la prueba tiene nueve años y el evento es su Primera Comunión. Lo curioso es que tengamos bautizos con doscientos invitados con Dj incluido, comuniones que parecen bodas y celebraciones BBC, es decir, bodas, bautizos y comuniones que poco o nada tienen que ver con un planteamiento religioso y espiritual serio, coherente y consecuente.

Hablo, o mejor dicho, escribo con conocimiento de causa. No son precisamente pocos estos sacramentos que administro, es verdad que tristemente los funerales ganan por goleada, no como el Madrid al Liverpool. Ahora bien, tendríamos que hacérnoslo mirar, todos en general y algunos en particular. Celebrar sacramentos no es hacer churros, implica fe, vivencia, compromiso, actitud y algunas cosas más. No soy yo quien ha de juzgar las intenciones, y mucho menos la fe de quien o quienes deciden embarcarse en la aventura de las celebraciones religiosas. Ahora bien, como dice el conocido humorista: “Si hay que ir se va, pero ir pa na es tontería”.

Llama la atención cómo se está desvirtuando y descafeinando todo este tipo de actos, los entierros tampoco se libran. No podrá nadie negarme que muchos velatorios, cuando los hay, se han convertido en una auténtica romería en la que quien menos presente está, a pesar de estar de cuerpo presente, es el difundo o difunta, no se me ofenda nadie. Por cierto, ayer alguien me dijo con mucha gracia e ironía, que en una de mis parroquias uno de los retablos era muy machista, que tenía que buscar la paridad entre las imágenes. Ciertamente hay que tomárselo con humor y con amor, pero un poco de reflexión seria y profunda buscando la coherencia entre lo que vivimos y celebramos no nos vendría mal a ninguno. Entierros en los que lo único o lo que más preocupa es el pésame o “cabezazo”, bodas, bautizos y comuniones, de moda estos días, donde el regalo es lo que prima... Olvídense ustedes de regalos que impliquen sentimiento o recuerdo, por supuesto nada que ver con lo que se celebra... Y ¿qué me dicen de los detalles que novios y niños regalan como recuerdo? Todo muy acorde con el sacramento. “Válgame el Señol, me quedo en estado de show” como dice un amigo mío.