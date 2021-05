Como buen chico de la Generación X, me encanta el término de “Ayuser”, tan pop, tan guay, tan postmoderno, digamos que digital con alma. Y me siento orgulloso de formar parte de los “Ayusers”, como Catalina, como Nacho (Cano, of course), como David o Juan, como Estefanía o como Daniel, un “millennial” con nostalgia de los X, e incluso de los “baby boomers” como su padre. Somos “Ayusers”, gente comprometida, honesta, creativa, profesional, liberal, trabajadora; somos el sistema nervioso de España; somos liberales en lo económico, en lo social, en nuestra manera de vivir: libres e iguales (gracias, Cayetana) e inclusivos en la libertad y no en las gilipolleces y en la intoxicación. O en el bable.

Nosotros, los “Ayusers”, hemos llevado a Isabel Díaz Ayuso a la victoria en Madrid porque necesitábamos salir, sí o sí, del marasmo en el que hemos caído en los últimos lustros; un marasmo político que comenzó con el aún no aclarado 11M, los trenes de la muerte que llevaron a Zapatero directo a La Moncloa, y que continuó con un Rajoy cobarde y pusilánime. Y del marasmo al ictus social con el “sanchismo” y el populismo basura liderado por ese impresentable llamado Pablo Iglesias Turrión, hoy más rata que nunca en su naufragio. Nosotros, los “Ayusers”, hemos dicho basta a la infamia y hemos encontrado en Ayuso a nuestro Douglas MacArthur: Volvimos, aunque el camino para la paz y la reconciliación será largo y duro. Sánchez e Iglesias dejan ya una senda minada de odio y recelos entre españoles, una senda, escribía el otro día, de bronca, miseria y Franco.

Nosotros, los “Ayusers”, queremos ahora más; queremos una política moderna y unos políticos modernos en los que no quepa ni la caspa del PP, empezando por la de Casado, ni un PSOE destrozado por el “sanchismo” y sus indigentes morales, da igual que se llamen Marlaska que Fernando Pablos. Tiralevitas sin más.

Pero lo importante ahora es que Ayuso salvó el pasado martes la democracia misma, como dice la canción de RBD, nos salvó de la oscuridad. Y los “Ayusers” estuvimos allí. España ha vuelto.