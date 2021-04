¡No somos racistas!

QUÉ hartito estoy de que la mentira, la manipulación y la intoxicación extremas campen a sus anchas por esta sociedad descarrilada, en cuyo escenario de guerra y estupidez nos movemos. Una minoría, liderada por la izquierda pero a la que se ha sometido la derecha con sus complejos habituales, decidió un día hacernos culpables de su ignorancia y así hemos acabado siendo racistas, fascistas, franquistas, imperialistas, genocidas y hasta hispanohablantes (“ninguna persona culta debería hablar castellano en público”, dijo hace poco una payasa gallega vinculada... ¡al PP!). Decidieron culpabilizarnos y condenarnos en el mismo acto y así seguimos, unos haciendo la revolución desde un palacio de Galapagar y otros avergonzándose de los Reyes Católicos, a quienes a estas alturas dudo que muchísimos españoles sepan situar ya en el tiempo y en el espacio. Lo que sí tiene claro la masa adocenada es que los Reyes Católicos no salen en televisión. ¿O son simples personajes/bufones del programa de Évole o de Motos? Todo es posible.

Ahora, en el no menos monstruoso mundo del fútbol profesional, tomado por semianalfabetos multimillonarios en excesos y tatuajes, surge de nuevo el juicio público. Rociíto 2. Acusaciones, libelos, puro espectáculo para desesperados. Y todos racistas porque un jugador negro del Valencia dice que un jugador blanco del Cádiz le ha llamado “negro de mierda”. El negro lo afirma y el blanco lo niega, no hay testigos, no hay pruebas, solo “jueces” sin toga. La sentencia es firme: la culpa es nuestra, que somos unos racistas de mierda. Todos.

Hasta el diario “Marca”, prensa cultural líder, salía el lunes con una portada “solidaria”, toda ella en negro, con una fotito del jugador valencianista, triste y marginado, y un enorme NO ESTÁS SOLO. ¿Y qué? Pero ahí tienen al personal haciendo justicia como Harry El Sucio y, de paso, acusándonos a todos los españoles de lo que nunca hemos sido, con la excepción del racismo fratricida que se practica en el País Vasco y en Cataluña. Pero de esto no se habla.