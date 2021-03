Me siento Paty Cantú cantando con energía el “no puedo, no puedo, no puedo” de la preciosa “La vida después de ti”. La canción se refiere a que “no puedo vivir sin ti”, aunque en mi caso grito un NO PUEDO... con este país, con la querida España de Cecilia, que es la mía; NO PUEDO con esta sociedad estúpida y teledirigida por unos no menos estúpidos políticos y ejecutivos de televisión. NO PUEDO.

No veo la televisión entre otras cosas porque no tengo televisor, aunque ello no es obstáculo para que esté informado de lo que ocurre a mí alrededor, sobre todo cuando la basura se ha apoderado del ambiente. Me río yo del peligro que pueden entrañar las centrales nucleares, la verdadera contaminación radiactiva es la que sufre la sociedad española, buena parte de la misma encantada además de que le frían el cerebro en sesión continua.

No hay derecho a lo que estamos, algunos, viendo; a lo que estamos, algunos, viviendo; a lo que estamos, algunos, sufriendo de ver a nuestro país desaparecer por los desagües del peor detritus humano, miserias y avaricias al 50 por ciento.

Lo que ha ocurrido con la emisión de un programa en el que la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, la tal Rociíto, de profesión parásita, anunciaba “urbi et orbi” que ha sufrido maltrato, me ha terminado de arrancar la poca esperanza que me quedaba sobre una España oficialmente declarada hortera, suicida y mugrosa. Sólo falta Pablo Escobar repartiendo billetes de 10 dólares en la fiesta...

Leo, pues está por todas partes, que la tal Rociíto denuncia previo pago de una buena cantidad de dinero, que su ex marido la maltrataba y bla-bla-bla. Y yo me pregunto, ¿y qué? Señora, vaya a la policía, o a los tribunales, que para eso tenemos a pesar de los pesares un magnífico Estado de Derecho, aunque Pedro Sánchez e Irene Montero estén en “Sálvame”.

La televisión está para ver dibujos animados y NOTICIAS, no para jodernos las neuronas, digo yo, sin acritud. El caso es que NO PUEDO. Me abrasa esta España.