No podemos callar más

Escribo desde el cuarto de baño, pues no paro de vomitar. De rabia, de horror, de impotencia. La España de hoy, ¡y cómo me duele reconocer tal sentimiento!, me produce asco: arcadas interminables fruto del hedor político que inunda el ambiente.

La penúltima barbaridad la ha firmado de nuevo aquella pesadilla tragicómica y a la postre peligrosísima que fue José Luis Rodríguez Zapatero, ejemplo de la mayor imperfección del sistema democrático: que cualquiera (y me refiero a cualquier palurdo) pueda alcanzar la presidencia de un país, y no digamos de uno de los más importantes del mundo como es España. No contento con haber firmado una de nuestras mayores depresiones sociales y económicas y de haber dejado expedito el camino al populismo y al caos, en el que ya estamos, una vez fuera de La Moncloa, Zapatero optó por convertirse en el adalid de la dictadura venezolana y en portavoz en Europa del régimen genocida y demencial de Nicolás Maduro, faro y guía no sólo de los comunistas de Podemos, sino también del descerebrado PSOE de Pedro Sánchez.

Cómo voy a detener mis vómitos viendo a Zapatero defender unas elecciones venezolanas amañadas y en las que apenas ha participado nadie, y verlo fotografiado feliz con impresentables politicastros como Evo Morales, Rafael Correa y el propio Maduro. Si uno piensa en nuestra hermana Venezuela, en sus millones de desplazados, en sus millones de pobres a la fuerza, en la corrupción más salvaje, y al tiempo uno ve a Zapatero sacando la cara una y otra vez por estos corruptos y asesinos, sólo cabe preguntarse qué clase de demócratas tenemos en España: obviamente gentuza, liberticidas, totalitarios y profesionales de la corrupción en todos sus niveles, empezando por el moral.

Entre vómito y vómito, me pregunto dónde están los españoles, y no digamos los españoles socialistas de bien. No podemos, no pueden seguir así, callados. Nuestro silencio nos hace cómplices de sus atropellos, siempre contra la libertad, la democracia y el bienestar.