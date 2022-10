¡No me lo expliquen, por favor!

Tanto tiempo esperando (un mes de otoño ya) y por fin llegó. De aquella manera, pero llegó. Me refiero a la lluvia. Vamos a ver lo que sucede en las próximas horas, porque lo que ha caído es poco para lo que hace falta, pero menos da una piedra. Ha sido llover y cambiar algo la cara de la gente del campo, aclararse un poco el panorama, solo un poco, porque la sequía y la falta de precipitaciones son tan solo uno de los muchos problemas importantes que tienen agricultores y ganaderos.

Uno de ellos es, por ejemplo, la aplicación de la nueva PAC. Es verdad que entra en vigor en enero, pero resulta que las siembras que se deben hacer ahora ya se ven afectadas por unas nuevas reglas del juego que no se conocen en su totalidad, lo que crea una situación de total indefensión. Son cosas del Plan Estratégico de la PAC impuesto por el ministro Luis Planas, que en Castilla y León contó con la inestimable colaboración y apoyo entusiasta del entonces consejero de Agricultura, Jesus Julio Carnero, hoy recolocado en la Consejería de Presidencia y al que también habría que exigir responsabilidades.

Tras lo de la inseguridad jurídica, viene la complicación de las normas en la parte que se conoce. Con el fin de despejar dudas, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), dependiente de Luis Planas, ha publicado una serie de lo que denomina “notas aclaratorias o explicativas”, para echar una mano a los agricultores y ganaderos beneficiarios de las ayudas directas. Transcribo a continuación algunos párrafos de esos “papeles”, para que el lector compruebe por sí mismo lo que aclaran. Primer caso: “ejemplo 2: recinto que en 2013 cultiva trigo en secano. Por tanto, su grupo de cultivo en 2013 es TCS, y en 2015 se le asignó la región RPB 0301 de tierras de cultivo en secano. En 2020 el agricultor declara barbecho, por tanto sigue manteniendo su grupo de cultivo TCS. En 2021 el agricultor transforma dicho recinto en una plantación de pistacho, que es un cultivo permanente. Este año 2022 se le asigna la región ABRS en base a la orientación productiva de 2020, que en ese año era TCS y por tanto será una región 1ª5 (correspondiente a un TCS). El cambio a cultivo permanente en 2021 no ha sido considerado. Del mismo modo, cambios que se produzcan de aquí a 2027 tampoco serán tenidos en cuenta. El recinto mantendrá la misma región ABRS durante todo el periodo”.

¿Ha quedado suficientemente explicado o lo tengo que repetir? ¿Vale con este ejemplo o es necesario que ponga alguno más de la literatura con la que Luis Planas y su equipo flagelan a los agricultores y ganaderos? Insisto que el documento en cuestión lleva por título “nota explicativa: el apoyo a la renta en la nueva PAC 2023-2027”. Por favor, por favor, y tres veces por favor: ¡No me lo expliquen más, no me lo aclaren, ya he tenido más que suficiente”.