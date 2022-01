Montoro y su banda

EL Tribunal de Justicia de la UE declara que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de libre circulación de capitales”. Ahí es nada. Y, ¿quién es el responsable de tamaño desafuero? Pues, ni más ni menos que Cristóbal Montoro, que sigue paseándose por las calles tranquilamente, y que durante los últimos meses ha sacado pecho en diversos medios, recordando a bombo y platillo que ha sido el ministro de Hacienda que más tiempo ha ocupado este puesto y el que más presupuestos ha elaborado. No es el único responsable de esa norma, más conocida por el modelo 720, porque también habrá que recordar a los que estuvieron bajo sus órdenes, como Miguel Ferre, o los que pusieron a Montoro al frente de este departamento, con Mariano Rajoy a la cabeza. Conviene recordar lo que todos ellos hicieron. Primero, prometieron en la campaña electoral de 2011 que bajarían los impuestos. Después, en 2012, hace ya diez años, no solo no bajaron los impuestos, sino que los subieron. Muchos recordamos todavía a Montoro en televisión anunciando esos dos sartenazos, dos, mientras se reía.

Si se hubiese explicado bien, una parte de los que votaron al PP podrían haber llegado a entender que se subiesen los impuestos, contrariamente a lo prometido, argumentado que la situación de las arcas públicas era peor a la esperada. Pero, primero, no se explicó. Después, llegó la risita floja de Cristóbal Montoro. Y, para terminar, nadie, repito nadie, que yo sepa, del PP ha pedido perdón por haber mentido, engañado y actuado en contra de las promesas realizadas. Bueno, hay una excepción, porque el secretario general del PP, Teodoro García Egea, reconoció ese grave pecado hace pocos meses en una entrevista periodística. Y nada más. Y es que el PP actuó, cuando llegó al Gobierno, en contra de los intereses de los que habían votado a este grupo político, por lo menos en materia de fiscalidad. Y ahora resulta que va el Tribunal de Justicia de la UE y dice que algo de lo que perpetraron era ilegal. Y no es la primera vez que los tribunales revuelcan las normas de Montoro, porque hay más precedentes.

Son muchos los días en los que no entiendo las normas que salen de Bruselas o Luxemburgo. Pero hay otras jornadas, como la de ayer, en las que las instituciones comunitarias, en este caso el Tribunal de Justicia de la UE, ponen las cosas en su sitio y a cada uno en su lugar. Me pregunto si se podrían pedir responsabilidades personales a los autores del desatino. Me da que no. Pero si fuese uno de los afectados por Montoro y su banda, por lo menos me lo pensaría. Esa es la primera conclusión. La segunda es un aviso para Mañueco y compañía: hay que cumplir las promesas electorales y no puede gobernar, si llega el caso, contra los que le voten. ¡A ver si se enteran!