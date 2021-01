Mentecatos, pelanas y zoquetes

Que nadie se asuste. No pienso hablar ni escribir del Gobierno. A año nuevo, propósitos nuevos. Por ejemplo, el de recuperar palabras que están cayendo en desuso. Y a ello me pongo en esta mi primera columna de este año. El calendario ha querido que desde el 19 de diciembre no haya acudido a la cita con los lectores de LA GACETA, por aquello de que en la mayoría de los periódicos de España no se trabaja durante los días de Nochebuena y Nochevieja, ya que los diarios no aparecen, ni en Navidad ni en Año Nuevo. Y hay que ver la cantidad de cosas que han pasado en tres semanas. Desde la campaña propagandística del Gobierno a cuenta de las vacunas, que luego se ha desinflado como si fuese un azucarillo, porque la realidad es tozuda, hasta el comienzo de la que se puede considerar como tercera oleada del coronavirus, pasando por el Brexit (qué lejos quedan ya los problemas con los camiones en el Reino Unido) y el anuncio de que el ministro Illa se va a Cataluña como candidato socialista, hasta terminar con los altercados protagonizados en la sede del Congreso de los Estados Unidos, el famoso Capitolio, por los insurrectos a la par que seguidores de Trump

Por cierto y ya que cito a este último, vuelvo a esas palabras que conviene que no caigan en el olvido. Un primer ejemplo: mentecato. Dícese de la persona que es tonto o tiene escaso juicio, según el diccionario de la RAE, fuente inagotable de información. No debe ser el caso de Trump, porque ha llegado a presidente de los Estados Unidos de América, que es todavía la primera potencia del mundo, y también empresario de éxito. Segundo ejemplo: pelanas. Dícese de una “persona sin importancia” o de una “persona inútil y despreciable”. Nada que ver por supuesto con los pelos del todavía presidente de los Estados Unidos o nada que ver con los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, todo ellos personas de gran importancia y valía, como se encargan de demostrar un día sí y otro también; además, no se llega ahí por casualidad. El tercer ejemplo: zoquete. Es la persona que “tiene dificultad para comprender las cosas, aunque sean sencillas”. Nada que agregar. Tan solo un apunte más. Además del asalto de Washington, en las últimas horas la gran noticia en España ha sido la ola de frío y las nevadas fuertes casi generalizadas. Si nos atenemos al refrán castellano tan conocido de “año de nieves, año de bienes”, habrá que esperar un magnifico año nuevo, que es mi deseo para todos los lectores. Que sea así y que los Gobiernos no consigan estropear estos doce meses.