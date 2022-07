Los socialistas mediterráneos

Existe todavía el PSOE, o lo que existe es el Partido Sanchista (PS), que se ha llevado por delante al Partido Socialista Obrero Español (PSOE)? ¿Pueden hundirse los socialistas en España hasta llegar a desaparecer o a diluirse en otros partidos? Con los datos de hoy en la mano no parece que esto vaya a suceder, pero cosas más raras hemos visto en la política de nuestro país. Si hace unos años nos dicen que el PP alcanzaría la mayoría absoluta en Andalucía, hubiésemos respondido que, de eso nada, monada. Y ha sucedido.

Ahí está Juanma Moreno y su Gobierno tras los resultados de las últimas elecciones. Pero no quiero centrarme hoy en lo de España, sino en lo que ha pasado en otros países que también baña el Mediterráneo. En Grecia, los socialistas del PASOK estuvieron al frente del Gobierno en varias ocasiones, llegando a obtener hasta 3,2 millones de votos, mientras que en las últimas elecciones se quedaron en menos de medio millón, y no fueron los peores resultados; no son irrelevantes, pero tampoco son lo que fueron. En Italia, el PSI de Bettino Craxi gobernó, pero hace veinte años se fue al garete y hoy está prácticamente desaparecido de la escena e integrado en otros grupos políticos.

Mención aparte merece lo sucedido en Francia, por ser hechos más recientes que los acontecidos en Grecia y en Italia, aunque el resultado es muy similar. El Partido Socialista Francés, sí, el de Mitterrand (11 millones de votos) o el más reciente de Anne Hidalgo (poco más de 600.000 votos), ha casi desaparecido del mapa, tanto en las últimas elecciones presidenciales como en las legislativas, ambas en el mes de junio de este mismo año.

Si hace unos años alguien hubiese afirmado en La Galia que su Partido Socialista iba a estar como se encuentra actualmente, metido en una especie de coalición encabezada por Melenchon, supongo que habrían respondido que eso era prácticamente imposible. Y, sin embargo, la realidad es muy tozuda y solo hay que echar una rápida ojeada a la actualidad para comprobar su situación.

¿De lo anterior se deduce que va a pasar lo mismo en España gracias a la obra de Pedro Sánchez? No precisamente, porque aquí su suelo de sufragios y de diputados es mucho más alto, y se llegó a él en la época de Rubalcaba, tras la herencia dejada por Zapatero.

Pero, sin embargo, también es evidente que la gestión del actual inquilino de La Moncloa va a dejar a su grupo político, tanto si es el PSOE como si es el Partido Sanchista, hecho unos zorros (como lo prueba lo sucedido en Andalucía). Aunque Sánchez cuenta con la ventaja de que en España no ha surgido una alternativa de centro izquierda fuerte y atractiva, los sanchistas y los socialistas no deberían perder de vista lo que ha pasado por ahí fuera, en países que también baña el mediterráneo.