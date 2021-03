Los benditos 69 de Ayuso

Lo que son las cosas. No había reparado en que Isabel Díaz Ayuso necesita conseguir 69 diputados en la Asamblea de Madrid para lograr la mayoría absoluta. Es el número mágico que abrirá, o cerrará, la Puerta del Sol a un nuevo Gobierno de la lideresa. No podía ser otra cifra, tenía que ser esa. Había perdido de vista este hecho anecdótico, si se quiere, hasta que ayer lo vi reflejado en las páginas de nuestra GACETA. A tenor de los resultados del sondeo que se publicó, Ayuso quedaría lejos de la mayoría absoluta y necesitaría los votos, no solo de Vox, sino también de Ciudadanos (si es que logra superar el umbral mínimo y, luego, dar su sí al PP) para que pueda seguir en la Puerta del Sol. Claro, que todavía quedan un porrón de días para que los madrileños acudan a las urnas y las cosas pueden cambiar mucho, pero mucho, dada la vorágine en la que nos hemos metido.

Lo ilustro con un ejemplo: si hace tan solo 10 días, el 9 de marzo, yo hubiese escrito aquí que Ciudadanos iba a presentar una moción de censura en Murcia; que, a consecuencia de ello, Ayuso disolvería las Asamblea de Madrid y convocaría elecciones; que la moción de Ciudadanos y el PSOE pasaría a mejor vida; que en Castilla y León habría moción de censura contra Mañueco; que Pablo Iglesias iba a dimitir, en su momento eso sí, como vicepresidente segundo del Gobierno para presentarse como candidato de Podemos en Madrid; que, además, el podemita impondría a Pedro Sánchez a Yolanda Díaz como sustituta en la vicepresidencia y que el inquilino de la Moncloa tragaba; que Ciudadanos iba a desmoronarse rápidamente... Supongo que si hubiese escrito todo eso, se me podría haber dicho que estaba haciendo política ficción y que alguno de estos hechos podrían suceder de forma aislada, pero, todos en su conjunto, por supuesto que no.

Sin embargo, una vez más, la realidad supera a la ficción. Si eso ha sucedido en menos de diez días, cualquiera se pone a hacer cábalas y pronósticos de lo que puede pasar en los 45 días que faltan hasta que los madrileños acudan a las urnas a depositar su voto. Lo único que parece claro es que la campaña va a ser dura y que no hay que descartar alguna “operación imaginativa” desde La Moncloa, después de los revolcones que han sufrido el propio Sánchez, Iván Redondo y su grupo de fontaneros y el ministro Ábalos que estuvo de muñidor en lo de Murcia. Pero, por lo ya visto, Isabel Díaz Ayuso no se arredra y va a por sus benditos 69 diputados. Lo mismo que Gabilondo, al que no se debe despreciar, si logra sumar a la extrema izquierda y Ciudadanos.