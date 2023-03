Llega la Pasión

Huele a incienso y se escuchan los tambores. La Semana Santa ya está aquí. Cada día hay una o varias actividades relacionadas con la Pasión, desde un concierto de una banda de cornetas y tambores a un vía crucis y hasta algún pregón. Todos ellos sirven para calentar motores y prepararse para disfrutar de las procesiones. Hay personas que aborrecen estos días, que no sienten nada cuando ven las imágenes de la Virgen o de Jesucristo en las calles, sin embargo, hay que reconocer que la Semana Santa es un atractivo de la ciudad estos días y que la estampa de los pasos por la calle Compañía o la Rúa es digna de elogio por su belleza.

La de este año será la primera Semana Santa cien por cien normal. El pasado año los cofrades ya pudieron recorrer las calles, pero probablemente muchos no se acordarán de las restricciones que aún había en abril de 2022. Hace un año todavía se hablaba de la séptima ola de la covid-19 y, aunque ya no era obligatoria la mascarilla en exteriores, los cofrades, por seguridad, desfilaron con ellas. Así que este 2023 será, por fin, cuando podamos vivir la Semana Santa de Salamanca en todo su esplendor siempre que el tiempo lo permita.

El Ayuntamiento ya ha colgado los reposteros en su fachada anunciando así a salmantinos y visitantes la próxima celebración. Además, como ya hizo el pasado año, ha cubierto de vinilos acerca de la Semana Santa los locales en desuso existentes a lo largo de la Rúa y Palominos, una iniciativa que hay que aplaudir pues, no solo solventa la mala imagen que antes presentaba la Rúa, sino que sirve de promoción y de guía informativa. El fotógrafo Óscar García, gran conocedor de la Pasión, comentó la idea a la Junta de Cofradías, que trasladó la propuesta al Ayuntamiento a través del concejal Fernando Castaño y ambas instituciones, con gran acierto, pusieron en marcha el proyecto. El resultado: una ciudad “vestida” de Semana Santa con grandes fotografías de la Pasión y carteles didácticos sobre los hábitos, cofradías, los pasos y su historia. A la iniciativa se ha sumado este año también la exposición del Liceo, una muestra con todas las imágenes fotografiadas por Fernando Pena en la que, además de la imagen principal se profundiza en los detalles que son poco perceptibles en los desfiles. Otro atractivo más para animar a los turistas. Y es que necesitamos visitantes y la Semana Santa tiene que ser un motivo para conseguirlos y que no sean solo salmantinos que regresan temporalmente a la ciudad, sino madrileños, extremeños, vascos, aragoneses... Turistas de todas las partes del país y de cualquier lugar del mundo.

Hace ya veinte años que Salamanca consiguió el ansiado título de Semana Santa de Interés Turístico Internacional, bien lo recordará Julián Alcántara, cofrade que ayer fue homenajeado por sus compañeros y que peleó por ese título junto a otros “históricos”. Esa declaración supuso el lanzamiento de la Pasión salmantina, pero el trabajo no ha acabado. Un aspecto clave es la organización de las procesiones, y en especial, de los desfiles del Viernes Santo. Este año las cofradías han acordado que todos los pasos se puedan ver en la plaza de Juan XXIII, junto a la Catedral. La idea no suena mal, recuerda a algunas ciudades andaluzas, pero tendrán que cuadrar muy bien los horarios para evitar que la desorganización se apodere de los desfiles y al final se colapse la zona si alguna de las cofradías no puede seguir su camino.

De momento, para el próximo fin de semana, arranque de las procesiones, no hay previsión de lluvia, así que crucemos los dedos para que nada se tuerza y todos podamos disfrutar de la Pasión.