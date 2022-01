Lista de propósitos para 2022

AHORA que las navidades ya han terminado, que ya hemos quitado de nuestras casas árboles con bolas de color rojo, belenes, estrellas pintadas en las ventanas (aunque una vecina mía las deja todo el año) y demás enseres navideños, ya podemos empezar a pensar en el año nuevo, en el que tenemos recién estrenado, a ver si le damos bueno uso, si se deja, claro, que llevamos dos añitos que han sido muy difíciles de domar. Dos bestias que querría yo ver a Franck de la Jungla lidiando con ellos o, más bien, contra ellos.

Bien, como os digo, ahora que ya hemos cerrado el capítulo 2021, que la verdad yo creo que a efectos prácticos el año no acaba hasta el 15 de enero, es el momento de hacer nuestra lista de propósitos para este 2022. Yo os voy a dejar la mía, a ver si alguien le vale de algo. Doy permiso para copiarme lo que os apetezca eh.

Lo primero es cuidarme, pero no obsesionarme con la salud. Todo en exceso es malo. Y sabéis por dónde voy, que tenemos que seguir viviendo con el bicho, que sigue muy presente (hasta el punto que ya conozco a dos perros que se llaman Covid). Pero claro justo os digo esto en el momento en que nuestro sin igual Pedrito (el mentiroso) empieza a hablar de gripalizar (palabra nueva que vamos a escuchar en cualquier conversación que se precie) la Covid. La verdad es que estar de acuerdo en algo con este señor me preocupa, y mucho, pero me voy a quedar con que el mejor escribano comete un borrón, y voy a pensar que decir algo medianamente coherente (con matices eh) ha sido una casualidad.

Luego he pensado en aprovechar más lo que Salamanca me ofrece. ¿No os ha pasado que muchas veces no visitamos las catedrales hasta que viene alguien de fuera y le hacemos de guía? Por lo menos a mí, sí. Y es un error. Y ya no hablo solo de ir a los monumentos, también tenemos instalaciones, polideportivos, parques... Aparte, claro de todas las actividades que se celebran en la ciudad como exposiciones, obras de teatro, charlas, conferencias y ese tipo de cosas. Porque muchas veces cuando leemos en algún lado sobre una charla nos parece interesante, pero a veces no vamos. Y es una pena, a mí me da rabia. Si queremos que se sigan organizando este tipo de actividades en Salamanca, tenemos que cumplir con nuestra parte, tenemos que ir.

Y, en tercer lugar, pero muy importante también, votar en las elecciones, porque ya os lo he dicho muchas veces, el que no vote, que luego no proteste.

Estos son mis propósitos para 2022, he puesto pocos y fáciles para cumplirlos. A ver si soy capaz.