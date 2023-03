Las trampas del PSOE

Me atrevería a aconsejar a José Luis Mateos que fuera más prudente en sus declaraciones, aunque estemos en precampaña electoral y los nervios los tengamos a flor de piel. También le sugiero que hable con su compañero el diputado Fernando Rubio para que haga el favor de no hacer más el ridículo y evite hablar de las trampas del PP, porque para trampas las que hacen ustedes con la supuesta democracia interna con la que eligen a los candidatos de las listas. Antes de que los militantes voten, ya sabe todo el mundo quién va y quién no va y qué puesto ocupa en la candidatura de José Luis Mateos. Por favor, dígale a su compañero que no hable más de trampas porque le van a sacar cualquier día de estos los colores. Y además lo harán los de su propio partido.

Acepten que se han pasado de frenada pidiendo la dimisión del expresidente del PP, Javier Iglesias, por las primarias que elevaron a Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia regional del PP. Acepten que no hubo corrupción, acepten la decisión de la justicia y no lo condenen públicamente porque sea un adversario político que les gana en las urnas.

José Luis Mateos debería haber pedido perdón ya a Javier Iglesias, a la gerente Isabel Sánchez y a todo el PP, por llamarlos corruptos y por insistir en que tenían que dimitir. Al igual que debería pedir disculpas Mañueco a la socialista Rosa Rubio por la supuesta peineta que le hizo en las Cortes de Castilla y León. No puede el PSOE exigir un mínimo de decencia política al adversario cuando ellos no la tienen. Mateos tiene que dar ejemplo con los hechos, porque el insulto y la descalificación cuando se ha metido la pata, no hacen más que dejarlo en evidencia ante los salmantinos.

El PSOE está excesivamente nervioso, tan nervioso que no hace más que errar continuamente para tapar el error anterior. Ayer, volvieron a equivocarse por la comisión creada para la investigación del Peace City World. Presentaron como escandaloso que el Ayuntamiento gastara casi 13.000 euros en un desayuno como se hace en casi todos los congresos o eventos de este tipo que reúnen en la ciudad a un número importante de personas, que desde luego pueden hacer más y mejor publicidad de Salamanca que el propio PSOE, que pretende gestionar la ciudad a costa de ridiculizarla.

13.000 euros que se quedaron en Salamanca en manos de empresarios, que dan trabajo y que adquieren, seguramente también en la provincia, la materia prima. 13.000 euros que en boca de los socialistas parecen un escándalo de primera magnitud porque son incapaces de reconocer que es un dinero que se invirtió en la ciudad y para la ciudad porque los asistentes al congreso multiplicaron por 10 lo que se gastaron entre hoteles, comercios y demás... ¿Se le ha ocurrido a usted, don José Luis, preguntar a los hoteles lo que se dejaron los participantes en el congreso de los jeques? Seguramente no, porque al PSOE en estos momentos no le importa la verdad, sino trasladar a la ciudadanía la impresión de que los que nos gobiernan (PP y Cs) son unos corruptos.

Esta interpretación torticera de un congreso que reportó beneficios para Salamanca también es una trampa. Desde luego no es un delito, pero sí persigue engañar o confundir con el objetivo espurio y ruin de desacreditar al adversario político.

Insisto en que noto al PSOE demasiado nervioso. La influencia desastrosa de Pedro Sánchez no les beneficia. Lo mejor que les podría ocurrir al portavoz municipal y candidato socialista, José Luis Mateos, y al diputado Fernando Rubio es pedirle al presidente del Gobierno que se abstenga de hacer campaña en estas tierras y ser más humildes. Seguramente tendrán más crédito ante los ciudadanos.