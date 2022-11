A falta de un “Tezanos” salmantino que apañe las encuestas, igual que hace el presidente del CIS para que Pedro Sánchez no se disguste, los socialistas de aquí tienen a la pitonisa Murillo, que ayer pecó de “pelín” prepotente y aseguró que se presenta a las primarias contra José Luis Mateos porque está “harta” de que el PSOE pierda elección tras elección. Soledad ya piensa en arrasar entre los socialistas en las primarias y luego, cuando llegue mayo, llenar las urnas de los votos de los salmantinos.

La aspirante socialista se olvidó de que ella fue en las listas del PSOE al Ayuntamiento y su partido también perdió en las urnas en 2015. No sé qué es lo que va a cambiar ahora para que con ella en el cartel electoral los salmantinos la elijan como alcaldesa de Salamanca. Espero que no esté pensando en que por el hecho de ser mujer tiene más puntos a favor que cualquiera de los hombres que se presenten.

Por cierto, Murillo no dijo ni una palabra del último atropello democrático que se le ha ocurrido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el mismo que la mantuvo como secretaria de estado de Igualdad hasta el 2020. Algunos de sus colegas de partido ya se han desmarcado de la modificación “ad hoc” del Código Penal para que incluya la supresión del delito de sedición y rebaje las penas por el delito de malversación para determinados supuestos de corrupción, que afectan básicamente a los independentistas y golpistas catalanes y a otros políticos como Griñán. Ya sabemos que los delitos entienden de colores políticos. No es la misma corrupción la que comete el PP u otros partidos políticos que la que atañe al PSOE. Y ya no cuento si se trata de los golpistas catalanes o los “héroes” escaqueados de la justicia, esos cobardes que dejaron tirados a los catalanes de a pie que creen todavía que la independencia de Cataluña es posible. “No se llevó un euro”, dijo Sánchez al conocer la sentencia de Griñán, pero malversó más de 600 millones de euros en una estructura que benefició claramente al PSOE.

Para evitar equívocos y no poner en aprietos a los tribunales de Justicia, sería más práctico que pusieran nombre y apellidos de los que estarán exonerados de cumplir el Código Penal en lo que respecta a los golpistas sediciosos o a los corruptos malversadores. Porque toda esta reforma la está pactando el presidente con los que no creen en España como país y tampoco en la igualdad ante las leyes y la justicia.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que hincó la rodilla cuando su jefe Sánchez decidió la semana pasada eliminar el delito de sedición porque necesita el apoyo de los golpistas, ayer ya salió criticando que se rebaje la malversación, como pide ERC para redimir a sus corruptos. Puente ya ha visto “las orejas” a las urnas de mayo y aunque su líder socialista sea el que decida si va o no de candidato, serán los vallisoletanos los que lo voten en las urnas o lo “boten” de la Alcaldía.

También están en rebelión, aunque solo de palabra, los presidentes de Castilla-La Mancha y Extremadura, Emiliano García Page y Guillermo Fernández Vara. Las críticas solo obedecen a que se juegan su reelección en las urnas, porque si realmente estuvieran en contra de la barbaridad que quiere cometer el secretario general del PSOE, que también es el presidente del Gobierno de España, ordenarían a sus parlamentarios que votaran en contra.

Son poco críticas las voces socialistas que se juegan el puesto en mayo, pero al menos alzan la voz, porque Murillo, que ha ostentado cargos importantes a la vera de Sánchez y de Zapatero, no ha dicho ni esta boca es mía. Pensará que esto no es cosa local, que hablen otros.