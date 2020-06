Ayer la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, emulando a Cristiano Ronaldo, hizo un perfect hat-trick, o sea, un triplete perfecto. Metió un gol con la pierna derecha (que se archive la causa del 8-M, la de “matan más los machistas que el virus”); otro con la izquierda (rebajar la pena del mozo Mayor Trapero a simple sedición, sin privación de libertad); y otro de cabeza (desarchivar el asunto de las comisiones del AVE a La Meca de don Juan Carlos I). Los tres “goles” importantísimos para la democracia española. El seleccionador Pedro Sánchez tiene jugadores en la cancha política menos fanáticos.

A Lola “la Reprobá”, deben gustarle los tripletes, porque es la única ministra a la que las Cámaras han reprobado hasta tres veces, y en solo tres meses: el Senado, por no defender al honrado juez Llaneras, que quiso que Bélgica nos devolviera al golpista Puigdemont; y el Congreso, primero por el caso de los burdeles de su amigo Villarejo; y luego por ordenar rebajar a sedición, lo que fue una rebelión del separatismo catalán. A las tres desaprobaciones les hizo una higa, y de ministra fue tan campante a la Fiscalía, en un nombramiento sectario sin precedentes.

Lo que pasa, dice mi paisana la Pepa, es que la Lola es una lagarta. Le replico, bueno mujer, la Fiscal General es algo taimada, pero tanto como lagarta... Pero los argumentos de Pepa son irrebatibles: ¿Pues no fue esta lagarta la que dijo que no conocía al Comisario Villarejo y aparecieron unas grabaciones marranas hablando con él? Pepa se refiere a esa cinta en la que el excomisario hoy en prisión, la llama “tronca, muy amiga mía y de Balta” (otro que tal baila, el ex juez Baltasar Garzón), le cuenta su estrategia para sacar información sensible a los empresarios (“les pongo una chorbita, se la tiran... y pum”). Y doña Dolores aplaudió como método eficaz, sin denunciar, esa información obtenida vía vaginal. La Pepa remata ¡Ay, si Tello levantara la cabeza! Se refiere al salmantino Eleuterio González Zapatero, último Fiscal del franquismo, excelente jurista y persona. Y yo añado a mi padrino el demócrata-cristiano Gil Albert, al comunista Burón o, al socialdemócrata Moscoso. Cualquiera menos la lagarta del Manzanares. Prefiero el cocodrilo del Pisuerga.