La IIIª República, ni en broma

Escribiendo advierto que es el Día Internacional del Beso. Queridos lectores, muá, muá. También ¡martes y trece! Digo como don Mendo, “todos iguales para mí seréis,/ trece, catorce, quince y dieciséis”, porque me eduqué con el Catecismo del Padre Astete, para el que peca quien “cree en agüeros y cosas de hechicerías”. Por si fuera poco, este farol se publica en el noventa aniversario de la proclamación de la IIª República, aquel 14 de abril de 1931. Unamuno la proclamó desde el Ayuntamiento, convirtiendo nuestra Plaza Mayor en “una hectárea de entusiasmo republicano” (el biógrafo Salcedo no era agrimensor, porque el ágora mide bastante menos). Yo ignoro cuando se jodió el Perú de Vargas Llosa, pero ese 14 de abril se empezó a joder España. Sus ideólogos dijeron “no es esto, no es esto”, cuando ya era tarde.

Me entero que soy un cretino, porque así define el vago de Pablo Iglesias a los que trabajan mucho, y anduve más de medio siglo de dura brega en mi oficio y otras tareas; soy un fascista, a pesar de que dejé bufete y familia en la transición para lograr como constituyente pasar pacíficamente de la dictadura a la democracia; un meapilas, porque como Bradomín, soy católico (además de muy feo y sentimental); machista, porque una vez me cachondeé de una política (como he hecho con tantos varones), aunque en mis tres actividades -abogacía, política, cultura-, he apoyado decisivamente a mujeres sobradamente conocidas, que podrían corroborarlo; y hoy seré un despreciable monárquico, porque quiero que nuestro Jefe del Estado no sea de ningún partido, sino que represente la unidad y permanencia de España, y porque rechazo una posible IIIª República española, no digamos la Catalana. ¿Saben realmente sus ignorantes mentores lo que de verdad sucedió con las dos primeras? Pasa que, a estas alturas de mi vida, tales acusaciones, que algunos(as) progres de boquilla murmuran, sin atreverse a confrontar, no me enojan, me enorgullecen, coño. Que los zurzan.

Sobre otra “tercera”, invoco a Antonio Machado: “Yo para todo viaje/ - siempre sobre la madera/ de mi vagón de tercera -,/ voy ligero de equipaje”. Hoy los que predican República están forrados, viven en mansiones y viajan en Falcon. ¿Qué tal?