La China de ZP

En una reunión reciente del grupo de Puebla, en el cual se agrupan varios líderes latinoamericanos de izquierda, Rodríguez Zapatero —cuya visión política se define sólo con observar el papel que está haciendo en la tragedia de Venezuela— dijo lo siguiente: “Quiero recordar que es muy importante que la izquierda latinoamericana y Latinoamérica inicie un diálogo con China para recuperar un orden multilateral que ponga en situación imposible a los EE.UU.”.

Vuelve el pro chinismo y no sólo de la mano de Zapatero. Por eso es conveniente leer, por ejemplo, al escritor chino Ma Jian, autor de varias novelas escritas durante su anterior vida de súbdito comunista, dos de ellas traducidas al castellano: “El camino oscuro” (Literatura Random House, 2014) y “Pekín en coma” (Literatura Random House, 2008).

En 1983 fue detenido durante la campaña Anti-Polución Espiritual, y luego de varios encuentros con la censura, Ma se mudó a Hong Kong. Tras el traspaso de Hong Kong a la soberanía china, partió hacia Europa y finalmente se asentó en Londres. Allí le entrevistaban hace unos días (mayo 11) para The Spectator.

Respecto al coronavirus, dijo que Xi Jinping y el Partido Comunista Chino son los principales responsables de esta catástrofe global. Tratando de encubrir el brote durante las cruciales tres primeras semanas, su régimen permitió que el virus se multiplicase exponencialmente y que si no se hubiese perdido esa oportunidad, podrían haberse evitado 95% de los casos.

“Las autoridades chinas notificaron a la OMS un brote de “neumonías sin causa conocida” el 31 de diciembre, pero ocultaron su peligro al pueblo chino. Dijeron que no había razón para la alarma porque el virus no se trasmitía de persona a persona.

Algunos doctores occidentales han alabado a China, en particular el Dr. Richard Horton, director de The Lancet, quien dijo que el gobierno chino informó rápidamente al mundo y que Gran Bretaña y Estados Unidos no prestaron suficiente atención a esos avisos.

Preguntado si está en peligro el régimen comunista chino, ésta fue la respuesta de Ma Jian: “Me temo que domésticamente el régimen esté más fuerte que nunca [...] La propaganda ha funcionado y las masas han vuelto a la apacible ilusión del sueño chino de Xi Jinping. Se han apropiado del Dr. Li para redefinirlo como un héroe y un mártir maltratado por unos dirigentes provinciales que ya han sido castigados. Si la economía china acaba por recomponerse, el Partido se hará intocable”.