“Innovación en oncología: ¿Es sostenible y equitativa?”

Con este título tan sugestivo Juan Jesús Cruz, referente indiscutible en la oncología salmantina desde hace décadas, daba una lección magistral en el Casino de Salamanca, lugar de cultura imprescindible en nuestra ciudad.

Este ojo que observa escuchó, con muchísima atención, los datos del docto profesor. “El cáncer se ha convertido en la segunda causa de mortalidad en España, ya que el aumento de la esperanza de vida multiplica su número día a día”, comenzó diciendo. Con el sistema de plantear preguntas y dar las respuestas, debidamente documentadas, planteó el problema desde dos aspectos: 1. “La innovación en tratamientos: terapia de precisión e inmunoterapia” y 2. “¿Es sostenible y equitativa esa innovación?”

Respecto a la primera, dijo que el avance del conocimiento y la tecnología han aportado una gran innovación en los tratamientos como son: las terapias de precisión, para lo que necesitamos los “biomarcadores” que han de ser fiables, específicos, sobre todo homologables y uniformes en toda España debiendo unir a futuro la biopsia liquida; y la Inmunoterapia cuyo resultado es tremendamente esperanzador para la supervivencia y la disminución de las recaídas. Pero no todo son buenas noticias, pues el gran problema de la innovación es el incremento del gasto amén de poder acceder todos a ella. El proceso es claro: la EMA recomienda los fármacos y la “Comisión Europea para el Medicamento” los aprueba, y así se valida su comercialización para todo el territorio comunitario. Pero desde que esto sucede hasta que se aprueba y se financia por el SNS en España, pasan entre 12 y 24 meses, a los que se unen los trámites de las CCAA y los de cada hospital, con lo que muchos pacientes ya no llegan. Por lo que insistió: “No es innovación si el destinatario no lo percibe como tal”. Saquen sus conclusiones.

Pero en España... ¿tenemos acceso a todos los fármacos aprobados por la EMA?, en principio NO, aunque esperemos se logre con el tiempo. Cuando se aprueban en España, ¿están disponibles? NO al 100%. ¿Cuándo podemos acceder a ellos? En Alemania tardan 100 días, en España 469. ¿Es igual para toda España? NO cuando menos en el tiempo, pues aunque se reconozca que todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho a obtener los medicamentos en condiciones de igualdad, no es así, porque la sanidad está transferida a las CCAA y el coste lo pagan ellas y cada una tiene diferente presupuesto e inversión en sanidad y además el gasto sanitario total y en farmacia en cada una, es diferente. Si a todo este reinado de taifas le unimos que cada Comunidad Autónoma tiene sus propias comisiones y cada hospital las suyas... blanco y en botella. “Las decisiones políticas son fundamentales”, insistió.

Más claro no pudo ser y aunque el panorama es muy esperanzador, por desgracia no es igual aún para todos. Tomemos nota.