Indignado, estoy indignado

LO estoy. Mucho. Porque hay cosas que ya no se pueden dejar pasar. Porque parece que están jugando a regarnos gota a gota a ver cuándo rebosa el vaso. Porque hay veces que me pellizco a ver si es que es un mal sueño, y lo único que consigo son cardenales.

Lo estoy por muchas cosas. Lo estoy porque ahora resulta que los padres acusados de violencia de género no van a poder ver a sus hijos. Ojo, que hablamos de acusados, no de condenados. Vamos que el tema de la presunción de inocencia nos la pasamos por el arco del triunfo y todos tan tranquilos. Porque claro, todos sabemos que las denuncias falsas no existen. No, nunca, jamás. Y claro, como las denuncias falsas no existen, pese a que alguien reconozca que mintió, que nadie le atacó y le marcó estigmatizándole con la palabra “maricón” como si se tratara de un judío en plena locura nazi, como eso no pasa, Pedro Sánchez y sus voceros no tienen ninguna necesidad de rectificar en sus acusaciones a la derecha haciéndolos culpables de la homofobia. No, nunca, jamás.

Me indigno porque encima he tenido que oír en Telecinco (culpa mía por ver esa cadena, lo reconozco) que a este chico, al mentiroso, hay que tratarlo como una víctima. ¿Víctima? ¿En serio? Ha creado un clima de tensión en la sociedad, ha deslegitimado a aquellas personas que realmente han sufrido este tipo de delitos (deleznables sin duda) y todo por no querer confesar a su pareja que había tenido relaciones con otras personas. Vamos que lejos de ser atacado fue consentido y puede que pagado. La cosa cambia.

Indignado porque la estrategia de la pseudo izquierda que padecemos, que me niego a llamarla izquierda porque la izquierda es mucho más seria, mucho más responsable y mucho más coherente, consiste en usar el miedo como el motivo para ganar votos. Sánchez en este momento asocia la derecha con la homofobia agresiva, pero Iglesias, que no se podía quedar atrás, en su debut como articulista ilustra su perorata con una imagen de una pistola nazi grabada con las siglas PP y VOX como si de sus propietarios se tratara. Iglesias continúa así con su esperpento de las balas recibidas en campaña que Marlaska no ha querido saber de dónde vinieron y, que surgieron en el momento en el que Ayuso cogía carrerilla en las encuestas.

Indignado de la facilidad con que el cristianismo recibe ataques y el islamismo concesiones. La falla con temática islámica no va a ser quemada por el qué dirán.

Sí, estoy indignado. Mucho. Pero es normal que lo esté ¿no? A ver si esta noche Pablo López me quita algo el mal humor.