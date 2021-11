ESTAMOS a las puertas de la Navidad. En menos de dos semanas las calles de Salamanca se iluminarán con las típicas luces navideñas y comenzará la cuenta atrás para las compras de estas fechas tan especiales que, sin duda, este año lo serán aún más.

Después del parón de 2020 por la pandemia, este año hay ganas de Navidad, al menos de reencontrarse con la familia y los amigos, de disfrutar todos juntos sin sentirnos como si fuéramos delincuentes por estar rodeados de nuestros seres queridos, por dar, ante la falta de besos, un abrazo de consuelo a los abuelos.

Pronostica el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), un prestigioso centro investigador de la Universidad de Washington (Estados Unidos), creado por la Fundación Bill y Melinda Gates, que España podría sufrir una sexta ola de dimensiones similares a las de la quinta con un notable crecimiento de los contagios en la segunda quincena de este mes, disparándose durante todo diciembre. Pero a este escenario agorero se llegará solo si se produce una relajación absoluta en el uso de la mascarilla, de manera que, si se continuamos utilizándolas como hemos hecho hasta ahora, el futuro cercano es mucho más optimista y, aunque el mismo estudio augura una sexta ola incluso utilizando mascarillas, su pico no se prevé tan elevado y se produciría más a largo plazo.

Si algo hemos hecho bien los españoles es seguir utilizando la mascarilla. Es cierto que su uso varía mucho según las ciudades, pero se ha mantenido este hábito en determinados momentos incluso en exteriores. Quizás estemos hasta un poco obsesionados con la protección que nos confiere, pero los datos son evidentes respecto a países que relajaron mucho antes su uso. También ha contribuido de forma significativa el alto porcentaje de población vacunada en España frente a otros países —casi un 79% frente al 68% de Francia— lo que demuestra, aunque los negacionistas no quieran verlo, que las vacunas nos protegen. Es cierto que un vacunado se puede contagiar, pero el riesgo para su salud es mucho menor. Ahora mismo, el 70% de los ingresados en las UCI son personas no vacunadas.

Yo me inclino a pensar que el instituto de la Universidad de Washington va a fallar en sus previsiones, como ya le sucedió con sus cálculos de la quinta ola, así que vamos a poder festejar la Navidad por todo lo alto y sin olvidarnos del comercio de la ciudad. De eso se va a encargar el Ayuntamiento de Salamanca que ya ha lanzado una nueva una campaña. Por cada 50 euros gastados en Navidad en comercios adheridos a la iniciativa, el Ayuntamiento regalará 25 euros que se podrán canjear en enero y febrero. Una iniciativa digna de los grandes centros comerciales con la que el Consistorio sigue sumando medidas que han demostrado ser un éxito. Seguro que se le puede poner más de un pero al Ayuntamiento en su gestión del día a día, pero en lo que se refiere al apoyo al comercio y al turismo de Salamanca hay que reconocer su buen trabajo y aplaudirlo. Y es que no nos podemos olvidar de la exitosa campaña de “2x1” en noches de hotel con la que se ha conseguido remontar al sector.

Hay ganas de Navidad, pero no solo en la capital salmantina, también en la provincia. Es una alegría leer las noticias de los ayuntamientos de Vitigudino, Ciudad Rodrigo, Peñaranda y Santa Marta, entre otros, acerca de los árboles, la decoración navideña y las cabalgatas. Salamanca en su conjunto tiene un atractivo que hay que aprovechar todo el año y los salmantinos también tenemos que disfrutar de las grandezas de nuestra tierra.

Con la iluminación a punto, los comercios dispuestos y las promociones preparadas, solo nos queda que Sacyl se ponga las pilas y solucione el desorden en la vacunación de los mayores con la tercera dosis de la covid-19 y la gripe.