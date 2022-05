Glotonería política

Seguro que todos ustedes han visto esos anuncios de productos milagrosos en los que se muestran dos imágenes del antes y después. De calvos a melenaza y de fofas barrigas a tersos abdominales con un moderado desembolso que además se puede pagar en cómodos plazos. Truco de carromato y lazarillo tan antiguo como la civilización misma. Lo mismo ocurre con los partidos políticos, especialmente con algunos llamados a regenerar por enésima vez la res publica. El problema es que los ciegos somos los ciudadanos.

Un mantra electoral de VOX ha sido el de acusar al sistema autonómico de despilfarrar dinero público a manos llenas, ellos son más del centralismo estatal, acumulación del poder en menos manos, ergo, mayor control. Argumentos que calan en unos votantes que están hasta los mismos de que sus impuestos terminen en paraísos fiscales. ¿Quién va a estar en contra de una mejor gestión de los recursos? De eso presumían los de Abascal. Hasta ahora.

Ha sido ‘tocar pelo’ en la administración, con su entrada en la Junta y en las Cortes, y sus principios han adoptado la fórmula del azucarillo. No sólo no han adelgazado la estructura de sus áreas de gobierno sino que se están inventando nuevos puestos, con rangos de alto cargo (entre 56.000€ y 66.000€ al año), para arropar a sus líderes. De ahí que hayan salido en el Bocyl, como los caracoles tras la lluvia, nombramientos como los del director general de Coordinación e Interacción Social o del director general de Relaciones con la Sociedad Civil, ambos dependientes de la vicepresidencia de Juan García-Gallardo.

Una vez me dijo un veterano político que cuánto más largo es nombre del cargo de alguien, menos trabajo y responsabilidades tiene. Siguiendo ese axioma, algunos van a pasar una legislatura muy venturosa, entre el buscaminas y el Twitter, pero siempre ‘muy ocupados’, no vaya a ser.

Así que de adelgazar nada, más bien, a los castellanos y leoneses se nos va a enfofar aún más la barriga. La nómina de los altos cargos crece, hasta un 8% dice el PSOE, que está también para dar lecciones con la agencia de colocación que tienen en la Moncloa.

Eso sí, no esperen que VOX renuncie al discurso ‘recortador’ del gasto político, pero claro, en el dinero que manejan los otros o en partidas menores que buscan el titular fácil. Entrar en el gobierno es demasiado goloso y nadie se resiste al ataque de glotonería, no lo hizo Ciudadanos y no lo está haciendo VOX, y eso que ninguno de ellos ha llegado en carromato.