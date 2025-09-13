Esto de la Vuelta y Palestina

Comenta Compartir

Yolanda Díaz dijo hace poco más de un año lo de «Palestina será libre desde el río hasta el mar». Fue entonces cuando la embajadora de Israel la llamó ignorante por utilizar un lema de Hamás y ella tuvo que matizar: se refería solo a que ambos países compartieran del río al mar. La embajadora acusó a la vicepresidenta de estar «llena de odio». Y fue cuando Yolanda Díaz, para tranquilidad de todos, nos aclaró que no odia a nadie y que es «bastante afectuosa».

Ahora Yolanda Díaz es apéndice consolidado de Sánchez. Y ahora juega a desmarcarse de la marca del PSOE con un ataque a Junts, porque tampoco puede ir mucho mas allá. Y entonces es Podemos quien coge la bandera de «desde el río hasta el mar, Palestina vencerá». Y con ella aspira a tapar a Yolanda Díaz. Y también lo del colegio privado de Pablo e Irene, de unos 500 euros al mes por niño y clases «para rubitos». Y ahí está Pablo Fernández, su líder en Castilla y León, montando el numerito porque le identificó la Policía. Es que necesita muchas banderas para tapar. Y se muestra tan de casta, que va y enseña el «carnet» de procurador en un «no sabe usted con quién está hablando».

Está bien que cada cual se manifieste, pero si se llama a bloquear y a obstaculizar la Vuelta a España, por poner un ejemplo, la cosa cambia. Si se llama a invadir la calzada por donde pasan los ciclistas y se pone en peligro sus vidas, es otra historia. Aunque sirva estupendamente para fines electorales. Y es curioso que vengan a ser «cuatro» los manifestantes, a lo mejor hasta repitan, y sea tan imposible su control. Que España no es un país tercermundista pero cuando se tiran chinchetas al paso de la Vuelta, como que lo parece. Y que las manifestaciones pacíficas están fenomenal, pero hay que comunicarlas, que luego vienen sanciones.

Que hay mucha hipocresía en la protesta, aunque la causa Palestina esté ganando muchos adeptos por la brutalidad de Netanyahu. Que a los manifestantes se les olvida Hamás. Y que el conflicto se acabaría si Hamás abandonara el terrorismo, sus ansias por acabar con los judíos y si liberara al pueblo palestino. Y de eso no se escucha nada. Que está bien porque a lo mejor es un paso para que de esta muestren también solidaridad con las víctimas de ETA o los oprimidos de Venezuela. Que todo es empezar. Pero que ahora Hamás aplaude al Gobierno de España y eso es muy preocupante.

Y sorprende que el equipo ciclista borre el nombre de Israel del maillot para próximas vueltas y regale una victoria de etapa a los manifestantes. Y lo que no se entiende es que si tu presidente comete una barbaridad, tengas que renunciar a tu país como deportista, cantante o lo que seas. Que ahora esto apunta a una persecución al pueblo de Israel. Y que en el pueblo de Israel existe gran sensibilidad democrática y una parte no estará de acuerdo con lo que ocurre. Y está lo del Sáhara, que no es lo de Gaza, pero que se aplica otra vara de medir por parte del Gobierno de España.

Y se llama asesinos a los ciclistas. Y el colmo del absurdo es que es a todos. Y será porque así grito casi 200 veces lo de asesino. O, a lo mejor, porque van tan rápido que no da tiempo a distinguir y así me aseguro. Y se vieron banderas en Salamanca, pero pocas de Palestina y muchas de España. Que parece increíble que la comunidad con más historia sea la más alejada de regionalismos.

Y está por ver el perjuicio al ciclismo, el daño a localidades que patrocinaron y el precedente. Y a los ciclistas, que no cobran como futbolistas. Y está por ver qué hace Borja Iglesias, si juega la Europa League o renuncia al sueldo por lo del Maccabi. Sí se sabe que Podemos lleva la bandera. Que se la quitó a Yolanda.