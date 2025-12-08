Hagamos dinero

Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Me llama la atención la deshumanización en la que estamos entrando sin ningún tipo de reparo ni rubor

Manuel Muiños

Lunes, 8 de diciembre 2025, 05:50

Sin duda alguna, es esta una de las jaculatorias mentales que más anida en la cabeza y el corazón de muchos seres humanos proclamándola de ... manera repetitiva y machacona día tras día y no sólo en el primer mundo. Bien es verdad que todo ser humano tiene derecho a prosperar en la vida, lo cual me parece estupendo, justo y necesario, ahora bien, parece que el planteamiento es otro. No sé cuándo ni en qué momento, pero hemos perdido el norte o, cuando menos, el rumbo de muchas cosas en la vida. No sólo hemos aceptado pulpo como animal de compañía sino que hemos mezclado churras con merinas muchas veces y, a mayores, confundimos con mucha facilidad «el culo con las témporas». En resumen, «hemos perdido el oremus». Hemos perdido muchas cosas con la justificación del progreso y la evolución hacia un mundo mejor y más global. No discuto yo que en ciencia y tecnología hemos avanzado y evolucionado muchísimo. A pesar de múltiples dificultades el mundo de la investigación da grandes pasos en bien de la humanidad y, a buen seguro, nos vienen a la mente infinidad de ejemplos de mejoras en nuestro mundo de hoy. Pero desgraciadamente, muchas de esas mejoras y avances van de la mano de intereses económicos que no van a beneficiar a todo el mundo, sino simplemente a unos pocos privilegiados. Lo que realmente me llama la atención es la deshumanización en la que estamos entrando sin ningún tipo de reparo ni rubor. Hace unos días aparecía en los medios el hallazgo de una persona que llevaba muerta alrededor de seis meses sin que nadie se percatase de ello, será necesario llegar a usar geolocalizador o microchip en los humanos, no sólo para quienes están cumpliendo condena por algún delito. De momento, me sorprenden este tipo de situaciones, y otras muchas pido a Dios que no dejen de sorprenderme. Algunos dirán que ya estoy obsoleto o que soy un anticuado, a mi me parece que simplemente continúo siendo humano y como tal quiero vivir.

