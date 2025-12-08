Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

A Silvestre Sánchez Sierra

Isabel Bernardo Fernández

Isabel Bernardo Fernández

Lunes, 8 de diciembre 2025, 05:50

«Abre tus ojos, deseada patria, y mira que vuelve a ti Silvestre, tu hijo». Algo así quiero creer que vendrá diciendo Silvestre Sánchez Sierra ... en su último viaje a su pueblo, donde hoy recibirá tierra y eterno descanso. La gran aventura de la vida siempre tiene en El Quijote un enunciado que puede reescribirse con otro nombre para apuntalar un pensamiento o llorar una pena. Lo comenté con mi amigo Silvestre un lunes de septiembre de 2011, tras recibir su llamada para agradecerme la columna GACETA que le había dedicado por la gran fiesta celebrada en Aldearrodrigo, con motivo de ser nombrado Hijo Predilecto del municipio que le dio bautismo y crianza. Le gustó que yo hubiera puesto aquellas palabras tan sanchopancescas en su boca, y, a poco de regresar a Barcelona, ya tenía el artículo enmarcado y colgado en esa abigarrada galería fotográfica de amistad y vida que sorprende a todo aquel que entra en su restaurante Salamanca de la Barceloneta. Aunque hoy ya no habrá llamada suya en mi móvil ni periódico en su maleta. Aunque hoy mi lunes GACETA será, irremediablemente, mucho más tristón, sombrío y silencioso.

