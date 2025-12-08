Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Mucho más que cañas

Más allá de la caña y del partido del Madrid, un bar es el brasero social que mantiene unido a un pueblo

Isabel Alonso

Lunes, 8 de diciembre 2025, 06:00

Decía Gabinete Caligari aquello de que «al calor del amor en un bar» uno encuentra refugio y compañía. Y qué verdad tan simple, y a ... la vez tan necesaria, sobre todo si se vive en un pueblo pequeño y ese bar es el único punto de encuentro que queda.

