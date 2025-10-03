Dame más gasolina

Comenta Compartir

Ya no cabe ninguna duda. El próximo 1 de enero en España seguiremos viviendo en el ayer. Actuaremos como si en tres años los precios no se hubiesen disparado, como si los funcionarios y los pensionistas continuasen cobrando lo mismo, y como si las infraestructuras pudiesen seguir funcionando sin el necesario mantenimiento. Obviaremos los retrasos y averías de los trenes y los baches de las autovías. El país continuará viviendo con las cuentas del pasado pero con los gastos del presente. Y hasta que aguante.

El miércoles acabó el plazo legal del que disponía el Gobierno para evitar que los Presupuestos Generales del Estado de 2023 tengan que ser prorrogados por tercera vez. Aunque se logren aprobar unas nuevas cuentas, que lo dudo mucho, el nuevo ejercicio empezará con las que están todavía en vigor. Ante ello, no cesan los ecos de aquella frase del hoy presidente: «Un gobierno sin presupuesto es tan inútil como un coche sin gasolina». La oposición, pero también los socios del Ejecutivo, le piden a Pedro más gasolina. Y me preguntó yo: ¿para qué queremos en Salamanca más combustible si no hemos consumido el que había en el depósito? Mas inútil es tener un coche que no sale del garaje porque la gasolina se la roban los vecinos. A los salmantinos nos prometieron en 2023 inversiones millonarias para construir nuevas infraestructuras, de las que aquí de momento no hemos visto poner ni un ladrillo. ¿Para qué quiere esta tierra unas nuevas cuentas con inversiones que no verán cumplidas ni nuestros nietos? Primero, más vale que cumplan con lo prometido.

A estas alturas de la película y respetando la proyección anual de las cuentas de 2023, el Ministerio de Félix Bolaños tenía que haber invertido casi ocho millones de euros en la reforma del Palacio de Justicia de Gran Vía. Óscar Puente habría construido ya el nuevo enlace de Buenos Aires y puesto fin a la peligrosa glorieta en la que confluyen la A-62 y la A-66. En la ejecución de ninguna de esas dos infraestructuras se ha invertido aún ni un euro del dinero consignado. ¿Dónde ha ido esa gasolina? ¿Se habrá gastado, a lo mejor, en vehículos con matrícula de Cataluña?

Durante tres ejercicios sucesivos las partidas millonarias consignadas para estos proyectos en la provincia se han esfumado. Y, además, cuatro años después de lo previsto, la electrificación de la vía hasta Portugal no se ha acabado. Por otra parte, es normal que, de los casi 14 millones de euros previstos para construir el tercer edificio del Centro Documental de la Memoria Histórica tampoco se haya gastado nada, porque con tanto Ministerio ya no está claro si es el de Cultura o el de Memoria Democrática el que tiene que ejecutarlo. El secretario de Estado de esta segunda área no quiso saber nada del asunto en su reciente visita a Salamanca. «Ventanilla equivocada», se limitó a decir cuando le preguntaron por el retraso. Y, del cuartel de la Guardia Civil de Ciudad Rodrigo, ya nadie se acuerda.

Pero lo cierto es que, ante tanto embuste y engaño, nos hemos entregado al aquí y ahora. Y, aunque nos empobrezca más, nos hemos dejado seducir con el gratis total. Como no le queda combustible ni sabe ya como conseguirlo, el Gobierno lleva años invitándonos al transporte público y regalando vacaciones a los jóvenes. No es gratis, lo pagamos todos y además sin tener en cuenta quien lo necesita realmente y quien hace un uso inadecuado de este dinero público. Tan rentable ha salido electoralmente a Sánchez que la Junta de Castilla y León también se ha subido al carro. Por eso, yo también le pido a Pedro: «Dame más gasolina». Y añado, como dice Daddy Yankee: «Pero que prenda el motor».