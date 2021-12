Fervor y devoción

No he visto nunca a una atea, como la ministra “Yolanda Ertes”, emocionarse tanto ante el máximo representante de Jesucristo en la tierra, el Papa. Es normal que Francisco reciba en el Vaticano a todo tipo de personas. Como buen apóstol tiene la obligación de intentar la salvación de todas las almas, hasta las que promueven el aborto libre o persiguen a los católicos por el mero hecho de serlo.

Por mucho que Díaz y el Papa compartan una visión parecida sobre el mundo del trabajo y la economía, es francamente llamativo que una laica se emocione por lo que representa la figura de Francisco para los católicos. Al Papa no se le puede ver con ojos de una podemita que seguramente lo imagina en la Argentina peronista. Es chocante que una ministra que persigue a la Iglesia, que quiere acabar con la relaciones pacíficas y beneficiosas que han existido entre el Estado y la Santa Sede o que pretende cobrar el IBI a los edificios eclesiásticos de los que disfrutamos todos, tenga ese afán por entrar en el Vaticano y entrevistarse con el sucesor del apóstol Pedro.

Pocos podemos entender este viaje, si no fuera por ese afán endemoniadamente protagonista de una comunista y “una miembra” de este Gobierno ateo, que asegura de sí misma que no es la típica mujer progresista y sale vestida con ropa de marca en las revistas de moda.

No sé de qué habló con el Papa Francisco, porque él no revelará la conversación o confesión de más de cuarenta minutos, pero estoy segura de que no le puso al día de las atrocidades que el Gobierno social-comunista del que forma parte han hecho o pretenden hacer para perseguir la fe católica. Desde eliminar la religión en las aulas, hasta ponerle todo tipo de trabas a los centros católicos, por no hablar de que en lugar de promover la vida, parece que este numeroso Consejo de Ministros está empeñado en ponérselo más difícil a quien quiere ser madre, que a quien quiere abortar. Las ayudas estatales siguen siendo muy deficitarias en un país en el que el número de nacimientos en los seis primeros meses de este año han descendido un 5,2 por ciento respecto al mismo periodo de 2020, y un 7,9 por ciento en comparación con 2019. Estos son datos oficiales que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Fundación Redmadre, que se encarga desde 2007 de apoyar, asesorar y ayudar a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto, ha advertido por la experiencia de los años y el trabajo con este colectivo, que el Estado al que hoy representa la ministra de los Ertes destina más ayudas presupuestarias al aborto que al embarazo. Y esta es la ministra que apoya a las mujeres, la que cree, como su amiga Irene Montero, que por darle cuatro patadas al diccionario de la RAE, que es lo que ellas llaman lenguaje inclusivo, se arreglan los problemas de las mujeres.

Yo creo realmente que el Papa desconoce lo que esta mujer preconiza y hace. Puede sintonizar con las causas sociales, aunque cualquiera puede suscribirlas, pero es solo una pose de una clase política que no está apoyando a los más débiles como ellos dicen, ni dan ejemplo de lo que ellos predican en los púlpitos del poder comunista, que tiene cegada a “la ministra de los Ertes”.

Le regaló al Papa una estola, por supuesto morada. Seguro que ella no recibiría del Papa un Rosario o los Evangelios. Le vendió la moto de su reforma laboral, esa que no quieren en Europa. La ministra progre-pija vende humo. Predica una cosa y hace otra. Los inspectores de Trabajo ya se han cansado de esperar mejores condiciones laborales y la han amenazado con ir la huelga.

Exculpo al Papa, porque como Jesucristo tiene que atender a los más necesitados de su misericordia. Pero no entiendo que se reúna con quien persigue a los católicos antes que con quienes defienden los valores de la Iglesia y solo piden que sus principios se alejen de los de políticas como “Yolanda Ertes”. En definitiva, no entiendo que no haya escuchado a la pequeña y pobre Diócesis de Ciudad Rodrigo.