Esta noche es Nochebuena y sí, descubro la pólvora, porque la Navidad, amenazada de muerte desde hace ya algunos años por un ejército de odiadores y resentidos, ha acabado saltando por los aires con la crisis del coronavirus que, lejos de hacernos más humanos, nos ha exprimido el alma y ha llenado las calles de estupidez y miradas hoscas. Si el consumismo y el ambiente de corrupción moral y política nos habían puesto contra las cuerdas, el virus nos ha metido, a los afortunados, en las trincheras. Vivir hoy es aguantar el tipo, calentar el alma con el pensamiento y calarse el casco en espera de que el cielo no caiga sobre nuestras cabezas. No, por desgracia no somos Obélix. Más bien somos personajes vencidos de “Senderos de gloria”, metidos en la guerra de otros, en el barrizal de otros. Frío, barro y Stanley Kubrick, así se definen nuestros días: 2020, la película.

Esta noche es Nochebuena y me apetece nombrar al Niño Jesús, que es justo quien falta. Y lo nombro, así de cercano me siento, con la esperanza de que se apiade de este mundo fallido en el que Google y Amazon se han quedado con nuestros espíritus: uno, intangible tras una pantalla -el Anticristo, sin duda- y, el otro, que ha logrado meter la vida en una caja de cartón. Cuando era pequeño me asombraba conocer gente que no había visto nunca el mar. Hoy, tantos años después, conozco a muchísima gente incapaz de ver el mar.

Esta noche es Nochebuena y seguirán masacrándonos con los estúpidos mensajes de buenos sentimientos. No caen bombas, caen whattsapps. Y al Niño Jesús lo imagino escondido tras las cortinas con un “zuto de muete”. Si lo llega a saber nace en Marte, que es como Oriente Medio, pero en rojo. Hasta el Papa le ha dado la espalda y se ha hecho representante de Podemos en la Tierra (¿han visto el Belén del Vaticano? Darth Vader existe y quiere acabar con Roma).

Esta noche es Nochebuena y sacaré al Niño Jesús de detrás de las cortinas. Parafraseando el título de la novela de Fannie Flagg, “bienvenido a este mundo, pequeño”. Toma tu casco.