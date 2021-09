En mi nombre no, bobo

Lo del Papa Francisco no tiene nombre. O sí: bobo. Y más falso que el beso de Judas, que ya es decir. El Papa amigo de populistas y opresores, todos comunistas, como él. Tengo la suerte de ser católico, religión que tanto me ha dado y que tanto me aporta a pesar de que la estructura de la Iglesia, su visión y sus modos son un desastre, lo que me ha obligado a tener línea directa con Dios.

Un cura, empezando por el Papa “fake”, antes era sinónimo de protección y bondad, hoy es un sospechoso, y que me perdonen los sacerdotes que viven su devota misión de entrega, piedad y generosidad.

Pero a este argentino resentido con la libertad en general y con España en particular, lo que no se le puede consentir es que nos lapide como si fuera un Papa islamista, que lapide una de las partes más brillantes de la civilización humana: la evangelización de América y todo lo que ello llevó consigo, y quien no entienda esto, que se pudra en su ignorancia; evangelización y colonización firmadas por nosotros, sí, por la España que fue abanderada de la Iglesia. Y si esta Iglesia sectaria con un Papa “hooligan” al frente me excomulga por decir esto, que sepa que Dios está de mi lado.

Perdón pide el Papa por los abusos cometidos en la conquista de México, una de mis cuatro patrias junto a Portugal, Estados Unidos y España. Que pida él perdón por sus pecados, por sus sectarismos, por ser un mal cristiano y que a los demás, a nuestra Historia al menos, nos deje en paz. ¡Váyase con López Obrador, señor Bergoglio, y dedíquese a escribir narcocorridos y no homilías!

Hicimos en la conquista del Nuevo Mundo lo que pudimos, y lo hicimos además muy bien, con la Cruz de su Iglesia por delante. Y los demás, salvo Ayuso (¡ayusers al poder!) y Espinosa de los Monteros, de espaldas a la realidad y a la verdad, incluidos los “historiadores”.

Y en Salamanca, que fue cuna de la civilización, la evangelización, LA EDUCACIÓN y LA LIBERTAD, el silencio ofende, mata, y habla de que el hombre de hoy nada tiene que ver con el de hace cinco siglos. Hoy somos una manada de analfabetos sin necesidad de civilizar nada. Con “Google” basta.