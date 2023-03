El voto movilizado y el que no

Análisis sobre la situación política actual de alguien que ha ejercido en el pasado importantes responsabilidades de gobierno: los votantes del bloque de derechas se encuentran muy movilizados, mientras que los votantes de izquierdas no lo están; la clave para el PP radica en no cometer errores que provoquen una movilización de los partidarios de los socialistas y de las formaciones que están a su izquierda.

Es una afirmación a tener en cuenta, que yo completaría con otro dato significativo de cara a las próximas elecciones generales, aunque estén por medio las municipales y autonómicas en la mayor parte de las regiones: el voto de centro, que unas veces oscila hacia un lado y en otras ocasiones se va al otro, y que puede llevar a La Moncloa, en el caso actual, a Feijóo, o permitir que siga Pedro Sánchez haciendo de las suyas. Hasta ahí el análisis político teórico que se puede hacer en el momento actual, porque estamos ante un panorama muy cambiante en el que los acontecimientos evolucionan a una velocidad de vértigo. Por ello, hacer un pronóstico sobre lo que puede suceder en las elecciones generales de finales de año es una tarea de alto riesgo.

Por ahora, esta semana no ha sido buena para el Gobierno y el PS (Partido de Sánchez). Me temo que lo del “Tito Berni” no ha hecho más que comenzar y creo también que vamos asistir a un goteo incesante de nuevas revelaciones. Las fotos y grabaciones que ya han salido a la luz son una buena prueba de ello y de que, una vez más, la realidad supera a la ficción reflejada en muchas películas y novelas. En este culebrón hay de todo: sexo de pago, comilonas en lugares de lujo y en momentos de pandemia, dinero, tráfico de influencias, amenazas sobre lo que sé y puedo contar, chantajes, políticos, empresarios, conseguidores... Y, como un auténtico culebrón, va por capítulos. El PS en las Islas Canarias sale muy tocado, pero es que, como uno de los escenarios más importantes ha sido el Congreso, también está teniendo una importante trascendencia nacional. Un avispado productor de cine o televisión estaría ya comprando, si se pudiese, los derechos para hacer una serie.

Lo del culebrón del “Tito Berni” no ha sido el único disgusto para el Gobierno esta semana. Ahí están los datos del IPC adelantado, que demuestran que las afirmaciones realizadas en su día por Nadia Calviño sobre que ya notaba en su cesta de la compra las medidas adoptadas por el Gobierno y lo dicho por Luis Planas la semana pasada, no se corresponden con la realidad. Ahora toca esperar a que salgan los datos definitivos el día 14 y, mientras tanto, los precios en origen de muchos productos básicos siguen subiendo. Y luego está lo de ese ministro “bluf”, Escrivá, con la falta de atención a los administrados en la Seguridad Social. Y el precedente de Ferrovial y.... (continuará).