El virus del cotilleo universitario

En la Universidad de Salamanca ya están calentando motores. Quedan ocho meses para que Ricardo Rivero cumpla mandato como rector y se celebren elecciones en la institución académica, pero los rumores han comenzado a propagarse por los pasillos. Como si de un virus se tratase, alguien da un nombre y rápidamente pasa de boca en boca. Ni la mascarilla puede evitar el contagio, el virus del cotilleo está más activo que nunca en el Estudio salmantino.

Parece que hay ganas de elecciones. Aunque los candidatos aún no han dado un paso al frente, ya comienzan a sonar incluso los nombres de los posibles vicerrectores, se habla de cambios en el actual equipo rectoral de cara a ganar apoyos para los próximos comicios y también se lanzan globos sonda para ir tanteando al personal y avivar el ambiente electoral.

Una parte importante de las elecciones se cocina en los pasillos, en los despachos y en las cafeterías (ahora terrazas) de los bares, pero también en internet. En las redes sociales hay, igualmente, síntomas que reflejan la cercanía de las elecciones. Aunque el rector Ricardo Rivero públicamente evita este tema, restándole importancia para, a continuación, subrayar que está centrado en que la Universidad salga lo mejor parada posible de la crisis sanitaria que estamos sufriendo, lo cierto es que ya está moviendo sus fichas, no hay día que no tenga entrevistas con algún profesor y en su agenda, que es publica desde que llegó al Rectorado, no se especifica motivo concreto. Por otra parte, desde diciembre de 2018, pasado el VIII Centenario del Estudio salmantino, sus mensajes en las redes sociales han sido contados, pero ha comenzado el año 2021 con fuerza y acto en el que participa, acto del que escribe un mensaje en Twitter o del que retuitea lo escrito por el perfil oficial del Estudio, y lo mismo con otras noticias vinculadas a la institución académica.

Mariano Esteban, catedrático de Historia que no oculta su interés por el Rectorado, estrenó también hace unas semanas un blog en el que él y otros profesores van esgrimiendo argumentos a favor de una universidad mejor. Lejos de haber presentado su candidatura de forma oficial, se ha convertido ya en el líder de la oposición, podremos comprobarlo dentro de pocos días durante la celebración del Claustro universitario del mes de mayo en el que Rivero hará balance de su gestión. También Mariano Esteban se sumó hace unos meses a la moda de las redes sociales. Hay que ganar seguidores.

En los últimos días corre el rumor de que pronto habrá cambios en el Rectorado y se apunta a la Facultad de Ciencias Químicas, pero nadie confirma este cambio inminente. ¿Será que aún no lo tiene claro ni el propio rector?

Sin duda, la pandemia ha trastocado el modo habitual de preparar las elecciones y quizás también obligue a los rectorables y a sus equipos a diseñar una campaña diferente, sin grandes actos, con menos cercanía y mucha más imaginación. Todo dependerá del ritmo de vacunación que, afortunadamente, parece que empieza a incrementarse. La próxima semana llegará una cifra récord de vacunas a Salamanca, principalmente de Pfizer, unas 21.000 dosis cuando semanas fueron unas 14.000.

‘A priori’ la política universitaria no se mueve por dinero, pero sí por votos y muchos intereses personales. Esperemos que la sensatez se imponga en los próximos comicios y realmente los candidatos hagan un equipo por el buen gobierno de la Universidad y no solo para lograr la victoria.