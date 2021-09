El tío Ricardo, de Villalba, constructor de carros

Ricardo Hernández Tocino “el Tío Ricardo”, nace en Villalba de los Llanos en la década de los setenta del siglo XIX y se casa con Martina. Son sus padres Luis e Isabel y tiene 2 hermanos: Esteban, que casa con Ángela, y Nicanora, con José en Calzada de don Diego. Desde pequeño se le ve dotado para el dibujo y las artes manuales que va a desarrollar posteriormente, junto con su hermano Esteban, especializándose en trabajos de madera, confeccionando artísticos escaños y sobre todo preciosos carros de labranza, de varas o de lanza por lo regular de álamo, en los que imprime el sello de su personalidad y que hoy se encuentran por toda la provincia, conservados como piezas de museo. Esteban, desde pequeño, padece el síndrome de Dupuytren en su mano derecha, lo que no le impide trabajar con total normalidad, siendo zocato por obligación y al finalizar la primera guerra europea emigra a Francia, con su único hijo varón, José María, que va ya como aprendiz de carpintero y ebanista.

El “tío Ricardo”, en 1903, construye su vivienda en la calle de la Calzada, dotada de portalón de madera de arco rebajado, con elevado dintel, en el que campea un escudo luciendo el compás y la escuadra masónicos, aunque no perteneciera a logia alguna, por lo que hemos de interpretar que hizo uso de dos elementos esenciales de su profesión. Tiene la vivienda, que aún se conserva, dos amplias ventanas también de madera y con rejas de hierro exteriores. Meticuloso hasta el extremo logró reunir un arsenal de utensilios para sus trabajos, que no tendría parangón en la provincia y que legó a su sobrino José María, que ya vivía en Salamanca, aunque no se dedicara a la fabricación de carros, arte familiar que murió con el tío Ricardo.

En la última década del siglo XIX, la familia Castaño, situada en el Toral, se dedica también a la fabricación de carros, pero pronto evoluciona hacia la herrería, oficio complementario, derivando finalmente a la rejería metálica en la que continúa con éxito la cuarta generación.

El laureado pintor y escultor José Capuz propone en 1924 una exposición de los carros de labranza y las curiosas pinturas de aficionados que lucen en sus tapiales, costillares, adrales o portezuelas delantera y zaga.

Sin remontarse al mitológico Faetón, al carro bíblico de Elías, al carro del friso del corredor de la Catedral Nueva, a las cuádrigas romanas de Antonio Palomino en el coro de la iglesia de San Esteban o a las figuras esculpidas en la piedra del friso sobre la apócrifa lápida de la iglesia de Sancti Spíritus rememorando los Triunfos de Petrarca y olvidada la profesión durante muchísimos años es la Obra Sindical de Artesanía la que en las Ferias de 1946 inicia su recuperación convocando un concurso para la exhibición de carros de labranza en un desfile a celebrar el día de San Mateo como culminación de las ferias y fiestas, otorgando diversos premios y con la presencia del oficial No-Do para que inmortalice el evento.

En el primer año el desfile estuvo acompañado por la presencia de numerosos trajes charros, en el segundo se le añadió un concurso de danzas y con variadas atracciones fue creciendo en años sucesivos, a excepción de 1952, que se suspendió por falta de participantes. Durante muchos años el jurado calificador estuvo integrado por el cronista de la provincia Antonio García Boiza, el arquitecto Lorenzo González Iglesias, el escultor Francisco González Macías, el pintor Manuel Gracia y el veterinario Eleuterio Ferreira.

Los premios siempre se distinguieron entre carros de labranza en blanco o pintados. Y es curioso que en todos los casos se menciona al propietario, el pueblo donde se encuentra el carro y el autor de la pintura en su caso, (aunque sea totalmente desconocido), pero jamás se hace mención del principal actor, que es el artífice del carro, donde aparecería en casi todas las ocasiones el “tío Ricardo”.