El PSOE no tiene remedio

El PSOE hace tiempo que tiró la toalla y renunció a dar la batalla de Salamanca. También en Castilla y León, porque de lo contrario no se entendería que continuara Luis Tudanca después de haber perdido definitivamente la posibilidad de que el PSOE gobierne en esta Comunidad.

Yo casi no me acuerdo de un Ayuntamiento de Salamanca con un alcalde socialista. Creo que fue en el 91, cuando Jesús Málaga por un golpe de suerte y después de haber perdido las elecciones municipales consiguió hacerse con la Alcaldía gracias al apoyo de los comunistas y de los traidores del CDS.

Roma no perdona traidores y los salmantinos le pasaron factura al PSOE en el 95 por no haber dejado gobernar a Fernando Fernández de Trocóniz, que es el que había ganado las elecciones municipales.

Desde entonces, el PSOE no ha levantado cabeza en Salamanca, ni cuando los vientos soplaban a su favor y gobernaban España con mucha holgura.

No sé si los salmantinos le habrán pasado factura por no permitir que gobernara el partido más votado, pero lo que no le perdonan a los socialistas son los líos internos que han protagonizado a raíz de las primarias. La mal llamada democracia interna solo sirvió para dividir al partido en dos y todavía no se ha recuperado.

La decisión del nuevo secretario provincial, David Serrada, y de las personas de su dirección de aplazar las primarias a diciembre, cuando todas las provincias de Castilla y León las han celebrado ya , no ha gustado a una buena parte del partido.

Serrada defiende que la nueva dirección necesita tiempo para la reflexión y de ahí la opción de apostar por la segunda fecha que ofrecía la Federal, pero hay otros que interpretan que lo que no quieren es que se presente de nuevo José Luis Mateos y están intentando ganar tiempo para buscar a un candidato alternativo que esté dispuesto a perder el próximo mes de mayo.

Han intentado convencer a la subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez, pero no quiere. Hace bien. Esta cómoda en el cargo y se ha labrado un perfil amable con todo el mundo. ¡Como para “pegarse” dialécticamente con Carlos García Carbayo! No ha querido dar el salto, aunque es mujer, sabe que cotiza al alza y que está bien valorada. Otra cosa es que la fueran a votar.

Los carajales internos no se acaban con la negativa de la Encarnación Pérez. El concejal Álvaro Antolín, aprovechó ayer una comparecencia pública para darle un buen rejonazo a David Serrada. Ahora ya sabemos que el nuevo líder no goza de muchos adeptos entre los miembros del grupo municipal.

Dice Antonlín que el retraso en elegir candidato o candidata -eso es lo que quisieran los recién llegados a la dirección- es una decisión unilateral de David Serrada. No hay más comentarios que hacer. Eso sí, José Luis Mateos se va a presentar en diciembre a las primarias lo quieran o no lo quieran. A estas alturas ya poco le importa que cuente con el beneplácito de la nueva ejecutiva provincial. Lo importante es que la mayoría de los concejales lo animan a que dé el paso. En lo único que están de acuerdo los bandos -los partido hablan eufemísticamente de distintas sensibilidades- es que no haya más que un candidato y por tanto, que no haya que votar.

¡Anda que no se habrán tirado de los pelos los socialistas por haber inventado las primarias!