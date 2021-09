El ministro no nos quiere

Solo dos meses después de tomar posesión de su cargo como ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant se ha reunido personalmente con el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero. Su visita tuvo lugar con motivo del acto de investidura como doctor honoris causa del vicepresidente europeo Frans Timmermans, una ceremonia de la que huyó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, probablemente para no enfrentarse al problema existente con el precio de la luz. El antecesor en el cargo de Morant, el astronauta Pedro Duque, también tuvo la deferencia de incluir a Salamanca en los primeros destinos que visitó como ministro. Sin duda, nada que ver con el ministro de Universidades, Manuel Castells, que parece que evita visitar la institución de enseñanza superior más antigua de España y una de las más longevas de Europa con más de 800 años de historia. El pasado domingo, sin ir más lejos, tuvo lugar la ceremonia de clausura del certamen europeo de jóvenes investigadores EUCYS y el ministro, en lugar de viajar a Salamanca para participar en el acto, intervino vía “online” y envió al Palacio de Congresos al secretario general, José Manuel Pingarrón.

Las diferencias existentes entre el rector Ricardo Rivero y el ministro Manuel Castells son evidentes y estallaron hace más de un año cuando el ministro quería imponer el formato telemático en las universidades españolas para el curso 2020-21. El rector del Estudio se opuso rotundamente y planteó lo que se ha denominado un modelo de “presencialidad segura” que, al menos en Castilla y León, funcionó y, en mayor o menor medida, permitió que los estudiantes tuvieran clases en sus centros y ciudades como la de Salamanca no murieran económicamente por la falta de alumnos. Ahora estamos en una nueva fase, ya que en pocos días la presencialidad volverá a ser total, eso sí, no gracias al ministro Castells que, de nuevo, cuando las universidades necesitan su ayuda, está desaparecido.

La “guerra” continuó a comienzos de este año, cuando el ministro se posicionó a favor de los estudiantes que no querían exámenes presenciales, y este mes se ha agudizado con la presentación del anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que desde el primer momento Rivero criticó por vulnerar la autonomía universitaria.

Desde luego la “ley Castells” no gusta a nadie, tampoco a los alumnos que tanto defiende y cuida el ministro. Esta vez Castells ha patinado también con los jóvenes. Le llueven las críticas en las redes sociales y en los tablones de las facultades se pueden ver carteles en contra de su borrador. El ministro podemita se ha metido con los catedráticos y ha despertado también su ira al abrir la mano para que los profesores de otras categorías puedan ser rectores. Se supone que quiere que los aspirantes a rector destaquen por sus méritos. ¿Quiere decir el ministro Castells que los catedráticos no lo son por sus méritos? Tan mal ha hecho el ministro el anteproyecto de la ley de universidades que no ha conseguido llevarse a su terreno ni al personal de administración y servicios. Veremos qué quedará de las filosofía de Castells cuando se tramite y apruebe de forma definitiva. Esperemos que poco porque el actual anteproyecto está cargado de la ideología de Podemos.

Menos mal que, al menos en las próximas elecciones al Rectorado, la Universidad de Salamanca no tendrá que someterse a los nuevos parámetros y la elección del próximo rector seguirá siendo por sufragio universal, solo podrán ser aspirantes los catedráticos y el mandato durará cuatro años con posibilidad de reelección. Dos parece que serán los candidatos al sillón rectoral, salvo que haya una sorpresa de última hora. El pistoletazo de salida está a punto de producirse, probablemente las elecciones se convocarán en menos de un mes, así que los universitarios se están ya colocando en posición de salida. ¿Comeremos el turrón con nuevo rector o continuará el actual? Eso lo dejamos para el próximo capítulo.