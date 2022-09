El ministro cumplió y se fue

El ministro de Agricultura hizo acto de presencia en la que podría ser su penúltima feria en Salamanca. Lo ha mandado Sánchez porque él no está dispuesto a perder el tiempo en una plaza, como la de Salamanca, que tan poco rédito le da en el recuento total de votos.

Soltó su mitin -lo ha mandado su jefe Sánchez a hacer campaña- pero no contestó al espinoso asunto de las supuestas reuniones de la Mesa de la Sequía, esas por las que se encendieron todas las alarmas que saltan cuando un político miente descaradamente. Lo siento por mi compañero César Lumbreras, que el jueves, en estas mismas páginas, le hacía unas sencillas preguntas sobre el grave problema de la sequía que estamos sufriendo, que se suma a la escalada de precios de los carburantes y de las materias primas y a la mala negociación que este Gobierno ha llevado a cabo en Europa sobre la Política Agraria.

Los pitidos de la chicharra que avisa de los embustes podrían haber sido ensordecedores en todo el recinto ferial. Pero lo siento, César, el señor ministro no te contestó y ya sabes las razones: iba a mentir. Lo que pasa es que las trolas de Sánchez nos irritan mucho porque las dice con chulería y Planas, como tiene cara de tonto, no enfada tanto a los agricultores y ganaderos.

No sé si pisó o no boñigas ayer en la feria don Luis, pero lo que sí me consta es que habló de cosas etéreas, pocos concretas y, como no podía ser de otra manera, de lo bueno que es Pedro Sánchez que apoya al sector ganadero de esta nuestra provincia. Vamos, poco más o menos como lo del anuncio ese que acompaña a la campaña que inicia hoy el presidente para “acercarse a la gente”.

El bodrio, en forma de vídeo, lo protagoniza un pobre hombre, que dice llamarse Juan Carlos, y que viene de Morata de Tajuña encima de una moto para alabar lo que ha hecho el inquilino de La Moncloa por todos nosotros al rebajarnos 20 céntimos los combustibles. “Se nota bastante. Es evidente e irrefutable el esfuerzo económico que está haciendo el Gobierno para que nadie se quede atrás, como bien dijo Sánchez”, dice el pobre incauto, que seguro que es un fiel y ciego militante del PSOE, como la pobre subdelegada del Gobierno en Salamanca, que a pesar de ver la nefasta gestión de Pedro y de todos sus ministros, tiene que hacer de tripas corazón y ensalzar los “logros”.

Y lo mismo le tocó hacer al bobalicón de Planas. Nada dijo de la Mesa de la Sequía, nada dijo de sus mentiras y tuvo que tirar de frases hechas, de los millones que los agricultores y ganaderos seguro que no han visto y del “compromiso del Gobierno con el regadío sostenible”, que es tanto como no decir nada. Como si a la tierra que necesita agua para producir le importara la sostenibilidad del ministro de Agricultura o de la señora Teresa Ribera, la titular de Transición Ecológica, la que ha cortado de raíz las energías nucleares a pesar de que Europa considera que son ecológicas. También es la culpable de que estemos temblando con la factura y la que nos dice a los grados a los que tenemos que poner el aire acondicionado o la calefacción.

Pues eso, ayer al ministro agrario le tocó hacer campaña en Salamanca, la misma que llevará hoy a su jefe a Sevilla, para, según dicen, acercarse a la gente. Extraño porque se sabe que tanto al ministro como al presidente les gusta interactuar con los ciudadanos por plasma o por videoconferencia y huyen del cara a cara como si fuéramos apestados.

Planas interpretó bien el papel en Salamanca y enalteció la figura de Pedro Sánchez como artífice del buen hacer de este Consejo de Ministros con el campo de esta tierra y como los salmantinos somos tremendamente bien educados, incluido el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, anfitrión de Salamaq, nadie abucheó a Planas ni le insultó. Ni siquiera los sindicatos agrarios que tienen muchos motivos para cantarle las cuarenta a este Gobierno de ineptos e incapaces.