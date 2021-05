El mal día de Suárez-Quiñones

Todos tenemos un mal día. Hasta ayer mi opinión del consejero de Fomento y Medio Ambiente, encargado ahora de Agricultura, Juan Carlos Suárez-Quiñones, era buena. Es verdad que está dando la batalla en lo del lobo ante Teresa Ribera. Pero cuando aborda los asuntos de la PAC se columpia. Y ayer se cubrió de gloria, en sentido irónico, claro. En su deseo de contraponer las formas de actuar de la ya citada Ribera, con la que es muy crítico, con toda la razón del mundo, puso por las nubes al titular de la cartera de Agricultura, Luis Planas. En un acto celebrado en la provincia de Ávila dijo, al menos en dos ocasiones, que “es sensato, que dialoga, porque es un ministro que entiende los problemas, que nos escucha”. No quedaron ahí sus elogios: que es responsable y consecuente, añadió. Tuve que pedir un primer frasco de las sales con urgencia, para reponerme de la impresión.

Hay una máxima en periodismo: los hechos son sagrados y las opiniones son libres. En virtud de la misma, el consejero de Fomento puede tener la opinión de Planas que considere oportuna, lo mismo que el que esto suscribe o que cualquier lector. Pero hay un serie de hechos, que son sagrados y que, quizás, el consejero Suárez-Quiñones desconoce, porque no ocupa la cartera de Agricultura. El primero es que en los cerca de tres años que lleva en el Gobierno, el ministro Planas ha sido incapaz de dialogar y cerrar un acuerdo con las Comunidades Autónomas para fijar la posición de España, que debería haber defendido en Bruselas en las negociaciones de la PAC. Lo he escrito en numerosas ocasiones en estas mismas páginas. Y ese es un hecho innegable. También lo ha denunciado y criticado el PP, partido al que creo pertenece el consejero. Por lo tanto, en este asunto, el más importante de los correspondientes a la política agraria, no ha habido ni diálogo ni negociación.

Segundo hecho, también sagrado: hasta este momento tampoco ha existido negociación de Planas con las Comunidades Autónomas sobre la aplicación de la PAC en España. Lo único ha sido una reunión bilateral con cada consejero, denominada “confesionario”, al que por parte de Castilla y León asistió Suárez-Quiñones. Durante esa “confesión” el ministro se limitó a preguntar sobre la posición de cada región, pero él no soltó prenda. A fecha de hoy, el Ministerio de Agricultura sigue sin poner sobre la mesa una propuesta global sobre la aplicación de la nueva PAC en España. Y mira que se la han pedido por activa y pasiva, sobre todo desde el PP ¿Es eso responsabilidad por parte de Planas? ¡Otro frasco de las sales, por favor! Repito: todos tenemos un mal día y ayer debió ser el de Suárez-Quiñones.