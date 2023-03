Al PSOE le ha salido un granazo con muy mala pinta en salva sea la parte en vísperas de las contiendas electorales y no levanta cabeza. Pedro Sánchez no contaba con la visita inesperada y nada agradable del “tito Berni”, diputado socialista hasta hace unos días y exdirector general de Ganadería de Canarias, que hoy se ha convertido en el protagonista de una trama de corrupción en la que no faltan orgías cutres con prostitución y drogas.

Menos mal que Sánchez cuenta con un elemento de distracción fundamental con el que pretenderá retirar el foco del escándalo: la esperpéntica moción de censura de Vox con el casi nonagenario, antiguo comunista y defensor de la “nación catalana” Ramón Tamames como candidato.

No pueden haber sido más torpes los de Abascal con esta moción a 3 meses de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y a 10 meses de los comicios generales, en los que Pedro Sánchez se someterá al juicio de las urnas, que siempre es el más certero para evaluar a un político.

El discurso de Tamames, que tiene en común con Vox lo que un huevo y una castaña, es el secreto mejor guardado. Es como el vestido de las novias, aunque puede deparar sorpresas insalvables. De todos es conocido la distancia política y generacional que separan al economista Tamames del partido de Abascal.

Sánchez intentará desgastar al PP con la moción, pero no contaba con la trama corrupta y putera, que le ha estallado en plena precampaña a los socialistas y que podría acabar con el inquilino de La Moncloa de forma acelerada. Entre estas corruptelas fiesteras y la ley del “solo sí es sí”, la peor y más retrógrada norma contra las mujeres que ya ha permitido reducir penas o excarcelar a más de 650 agresores sexuales, no sé si Sánchez llegará vivo a la campaña de mayo.

La trama de “tito Berni” salpicaría a varios diputados socialistas que podrían haber acudido a los festejos. Patxi López, portavoz del grupo parlamentario socialista, confesó ayer a los suyos para ver si había más corruptos o puteros. Pero parece ser que ninguno recuerda haber asistido a las orgías y mucho menos cobrar comisiones o “mordidas” a empresarios ganaderos. Pues digo yo que el “chivato” de la trama del “caso Mediador” no estará muy equivocado cuando asegura que más señoría estaban en alguna comida o cena patrocinada por “tito Berni”.

No se puede sufrir amnesia selectiva cuando se cena en el lujoso restaurante madrileño Ramses, te regalan cocaína y viagra y te organizan una fiestecita con chicas de alterne. Por cierto, ¿dónde están las feministas del PSOE y de Podemos condenando la utilización sexual de las mujeres por parte de socialistas con acta parlamentaria?

No he escuchado a ninguna de las que querían regular la prostitución, como tampoco están en la calle las que se atribuyen la exclusividad de la defensa de las mujeres para protestar por la perniciosa ley del “solo sí es sí” o la ley “suelta violadores”.

Los diputados del PSOE andan inquietos por si saliera su nombre en algún sumario. Patxi ya ha dicho que una cosa es ir a una cena y otra es corromperse. Y así ha querido zanjar el escandalazo que ha hecho tambalear los débiles cimientos del “sanchismo”.

López también ha perdido la memoria porque ha dicho que la corrupción es incompatible con ser socialista y a mí esto me recuerda al caso Roldán, que se quedó con el dinero de los huérfanos de la Guardia Civil y fue de putas.

Lo peor de todo es ver a los panzudos puteros en calzoncillos horteras. Hay que ser idiotas para grabarse de esa guisa. Son la antilujuria.