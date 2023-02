El tiempo lo cambia todo. A veces para mejor, otras veces para peor, pero que lo cambia es innegable. Mi padre antes ponía un ejemplo que creo que tenía sentido, decía que antes nadie preguntaba nunca dónde estás cuando hablaba por teléfono. Estabas en casa, sujeto a un teléfono que tenía un cable que salía de la pared. Recuerdo la primera llamada que hice desde el coche de mi abuelo a una amiga solo para decirle que iba en un coche. Un poco para impresionarla. Sí, me gustaba. No, nunca me hizo caso. Bueno, tampoco nunca me atreví a decirle que me gustaba, pero ése es otro tema.

Y ese factor tiempo a mí me sirve para recuperar esperanza en problemas que tengo, que tenemos, que veo a diario. Me hace pensar que es verdad que las cosas hoy son así, pero suelo hacer hincapié en la palabra hoy, porque igual mañana ya cambia algo, mejora algo, conseguimos algo. Quizá lo que más me ilusiona son los avances en medicina. Creo que deberíamos estar de acuerdo en que el único valor absoluto que deberíamos tener todos las personas es el respeto a la vida humana. Por desgracia no es así, y algunos apoyan al Gobierno. Por eso que ya existan tres personas que se hayan curado, que no digo que hayan convivido, si no curado, del virus del VIH me parece que es algo que hay que celebrar. Con la salmantina María Salgado metida en este logro. Las cosas cambian. El factor tiempo, que muchas veces se nos olvida, puede ser un gran aliado. Lo que no tiene solución hoy, igual mañana es un problema menor. Hay mil casos, seguro que estás pensando en uno.

Salamanca cambia, vaya que si cambia. Salamanca cambia, ha cambiado y cambiará. Salamanca no es la que era y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es diferente. De lo mucho que ha cambiado Salamanca es siempre interesante preguntar a Sara Núñez que, aparte de doctora en el Departamento de Historia del Arte y Musicología, es compañera mía del colegio. Pero hazlo con tiempo, con un café, deja que Sara te explique lo que sabe, lo que piensa. Vas a notar que le brillan los ojos cuando habla de estos temas, que te contagia esa pasión. Sara vive, convive y trabaja con el factor tiempo. No sé a ti, pero a mí me emociona en pensar todo lo que está por venir. Pasamos el día lanzando hipótesis sobre el futuro sabiendo que vamos a fallar en la mayoría. Y no pasa nada, es la gracia del juego. Pero entre tanto cambio, hay algo que permanece, que siempre pasa y no va a cambiar: Las remontadas del Madrid en Champions, ésas las tenemos aseguradas.