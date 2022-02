PREFIERO reírme. De verdad que prefiero reírme, porque enfadarme me cansa. Si me enfadara por todas las tonterías y cosas sin sentido que veo a diario os aseguro que sería una persona muy amargada, y no merece la pena. Y me hace gracia todo el lío que se ha montado con el tema de Eurovisión. Me hace gracia que ahora algo que veía una minoría (respetable, pero minoría) se haya convertido en un tema de trascendencia nacional. Tanto es así que los sindicatos han decidido llevarlo al Congreso. Ay. Fijo que lo han decidido entre mariscada y mariscada, vamos que tiene toda la pinta de esa típica apuesta que hacemos por la noche cuando el número de cañas (o similares) ha subido más de la cuenta.

Y detrás están las que aman hacer ruido, las “feminazis” (que no feministas, no confundamos) ofendiditas. Porque a ellas eso de ver una enorme teta en Eurovisión representando a España las ponía mucho, lo veían como una batalla ganada. Lo curioso es que tengo muchas y serias dudas de que realmente sepan todo el sentido de la letra, que ellas se quedan con lo que “sacando un pecho afuera”, sobre todo si es en iglesias (curioso que no en mezquitas), pero lo del “puro estilo Delacroix” me da a mí que no lo pillan.

Pues bien, lo que yo quiero entender de esa frase (no lo he consultado con Rigoberta Bandini, pero lo que digo tiene sentido) es que se hace referencia a un cuadro de Delacroix. Concretamente a uno que lleva por título “La libertad guiando al pueblo”, donde podemos ver a una figura femenina portando la bandera de Francia que encabeza un grupo de gente armada. Y sí, lleva un pecho fuera, bueno en realidad no uno, si no los dos. Y entiendo esa referencia como un canto a luchar por esa libertad y por esa igual que las mujeres, sin duda, merecen. Para todas aquellas que pedían ver la teta en la tele sin saber entender la letra, de nada.

Pero es que hemos perdido el foco, nos desgastamos con tonterías. No es nada más que una canción que va a representar a España en un festival. Y ya. No es una oportunidad para reivindicar nada. Cada cosa en su sitio y este no lo es. Porque para aquellos que protestan por el resultado de las votaciones y que no ha primado el voto del público, les recuerdo que cuando nos dejaron votar llevamos a “Chiquilicuatre”. Somos así.

Quizá la elegida no sea la canción que más te gustaba. Lo siento. Te aguantas. Bastante más me aguanto yo con Sánchez de presidente.

Reivindicar el papel de la mujer me parece justo y necesario, pero no de cualquier forma. Seamos serios.