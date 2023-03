Ejemplos de verdad

La Audiencia Provincial de Salamanca ha rebajado en 7 años la pena impuesta en 2017 al único detenido por la violación grupal a una turista en Villamayor. La defensa de la víctima pidió 39 años de prisión, finalmente la sentencia fijó 19 años y con la rebaja de la ley “solo sí es sí” cumplirá solo 12 años.

El violador de una joven en Santa Teresa saldrá dos años antes de prisión, de manera que solo pasará cuatro años en la cárcel por haber agredido sexualmente a una joven de solo 18 años. Contra su voluntad, llevó a la chica a una caseta y le obligó a que le hiciera una felación en varias ocasiones con amenazas.

En 2013 un adulto fue condenado a 13 años y medio de cárcel por violar y dejar embarazada a su hija adoptiva. Abusó se ella desde que tenía 11 años hasta los 17. Gracias a la ley de la ministra Irene Montero, cumplirá tres meses menos de prisión. Inexplicable.

Y otro varón que violó a su sobrino de 16 años ha visto rebajada en dos años la pena de 12 años de prisión a la que le condenó la Audiencia Provincial.

Estos son solo algunos de los violadores de Salamanca que se han beneficiado de la ley que promovió la ministra de Igualdad, la misma que el pasado miércoles salió a la calle para asegurar que lo que está en riesgo no es el Gobierno sino “los derechos de las mujeres”. Y lo dijo sin sonrojarse ni un poco. Debería reconocer que la ley del “sólo sí es sí” es un fracaso y dejar el cargo. ¿Qué argumentos tiene para defender que un violador salga a la calle antes de la pena fijada?

Irene Montero no me representa ni como mujer, ni como madre, ni como trabajadora, ni como persona. No me representa en ningún aspecto. En el espejo en el que yo quiero mirarme se reflejan mujeres como la catedrática de Derecho Internacional Araceli Mangas o la hematóloga María Victoria Mateos. Ellas sí son un ejemplo para todas las niñas y mujeres. Con mucho trabajo, demostrando su valía y sin cuotas han llegado a lo más alto.

¿Por qué Irene Montero ha llegado a ministra? ¿Qué méritos ha demostrado? Es vergonzoso, y más que se erija en salvadora de las mujeres.

“Ahora es más barato para cualquier hombre violento hacer daño a una mujer”, aseguró el pasado día 8 de marzo Araceli Mangas minutos antes de ser reconocida por el Colegio de Abogados de Salamanca con el Premio Beatriz Galindo y calificó de “barbaridad” la ley del “solo sí es sí”. Eso es lo que muchos hemos pensado al leer las informaciones sobre la rebaja de penas a los violadores.

En ese mismo acto, la catedrática salmantina instó a las mujeres a romper los llamados techos de cristal por sus propios méritos, no por las cuotas. Las mujeres tenemos capacidad para alcanzar cargos directivos, pero quizás muchas hayan renunciado a esas responsabilidades porque el peso con el que cargan a su espalda les impide dar el paso. Y es que no se trata de ayudar, sino de corresponsabilidad.

Sigue haciendo falta un cambio de mentalidad entre los hombres, pero también entre las mujeres. Hombres y mujeres tenemos que darnos cuenta de que nuestro trabajo es igual de importante que el de nuestra pareja, con independencia de nuestro sexo, y que el cuidado de los hijos no es cosa de las mujeres, sino de los padres, término que en plural incluye al padre y a la madre.

“No suelo incorporar en la ecuación el hecho de ser mujer; las trabas a veces nos las ponemos nosotras mismas”, afirmaba hace unos días María Victoria Mateos. ¡Qué razón tiene la brillante hematóloga del Hospital de Salamanca! El mundo necesita más mujeres como ella.