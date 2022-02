SON muchos los sondeos y encuestas que se han publicado sobre los resultados de las elecciones en Castilla y León. Y todavía quedan algunos más por salir. Sin embargo, hay dos variables que van a influir en los resultados finales, que son muy difíciles de evaluar, y a las que no se están prestando la atención que merecen. O, al menos, eso creo yo. La primera se refiere al tiempo que haga durante la jornada electoral, que no se sabrá con exactitud hasta el mismo día y, de forma aproximada, el viernes y sábado anteriores. Como no acompañe la climatología a la hora de salir de casa, la abstención puede dispararse, especialmente entre las personas de más edad. Así, a bote pronto, parece que el partido que resultaría más perjudicado sería el encabezado por Alfonso Fernández Mañueco. Pero, está por ver.

La segunda variable a tener muy en cuenta es la siguiente: se trata de la primera vez que las elecciones autonómicas se celebran solas en Castilla y León. En las ocasiones anteriores los votantes depositaban a la vez las papeletas para elegir concejales y a los componentes del Gobierno autonómico y, tradicionalmente, estaba más llena la urna de las locales. ¿Cómo van a reaccionar los ciudadanos el domingo de la próxima semana? Es la otra incógnita y será una de las claves para entender lo que suceda. Todo va a depender del grado de implicación de los alcaldes y concejales de los diferentes grupos políticos para movilizar a sus afines. A priori, y en teoría, el que está en mejores condiciones es el PP porque es el que tiene más implantación en todo el territorio de nuestra extensa Comunidad Autónoma. ¿Lograrán los populares movilizar a su electorado? Ya veremos.

Creo que no se está prestando la importancia que tienen a estas dos variables en los medios nacionales y tampoco entre la opinión pública de fuera de nuestra comunidad, que, aún así, esté interesada en este proceso electoral. Y, mientras tanto, continúa esta larguísima campaña electoral, caracterizada por el desembarco de ministros en territorio de Castilla y León. Hasta tres estuvieron en una misma jornada, la del miércoles, por tierras de la comunidad. Parece como si Sánchez hubiese decidido aplicar eso de la descentralización de los organismos estatales ya mismo y, a modo de aperitivo, ha mandado a los ministros a otear el territorio para comprobar “in situ” donde pueden ponerse las sedes de organismos de nueva creación, porque dudo mucho de que los ya existentes se vayan a mover de donde están. Y, en el Congreso de los Diputados, rompiendo la tradición, usos y costumbres de muchos años, aparecieron diputados socialistas de las provincias de Castilla y León, caracterizados por su silencio, y en varios ataques de laboriosidad, nada habitual en ellos, hicieron “preguntas masaje” a los ministros también socialistas para que se lucieran en asuntos teóricamente de interés para Castilla y León. ¡Cosas de la campaña!