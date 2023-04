Debate abierto

La de portadas que ha protagonizado Ana Obregón desde que era una jovencita. Su vida se puede contar a través de las revistas del corazón, sus alegrías y sus penas, y ahora que solo esperábamos que nos sorprendiera con un nuevo noviazgo, nos ha dejado a todos con la boca abierta apareciendo en la primera página de una revista con un bebé en brazos, una niña para ser más exactos, que, además, resulta ser su hija.

A los 68 años, Ana Obregón ha decidido ser madre de nuevo y lo ha hecho a través de la gestación subrogada, un procedimiento que desde hace unos años es el preferido por muchos famosos para tener hijos. Así fue el caso de Miguel Bosé, Ricky Martin, Jaime Cantizano, Javier Cámara, Paris Hilton y Elton John, sin olvidar a Carmen Cervera y sus mellizas.

Esta polémica cuestión está sobre la mesa desde hace tiempo, pero nadie parecía querer entrar a debatirla hasta ahora. Desde el pasado miércoles en todas las tertulias televisivas es uno de los temas centrales. También en la calle la noticia de Ana Obregón se ha convertido en objeto de todo tipo de comentarios, aunque realmente la gestación subrogada merece una reflexión profunda y sosegada en la que se analicen todas las perspectivas posibles y todas las consecuencias que puede tener.

Sin duda, ya no se puede mirar hacia otro lado, los vientres de alquiler están en boca de todos puesto que, aunque en España es una práctica que no está permitida, los ciudadanos españoles recurren a ella en otros países donde la gestación subrogada sí está permitida y traen esos niños a este país como si nada hubiera pasado.

Es el momento de reflexionar sobre este tema para fijar unas normas claras, hace falta regular una práctica que cada vez es más habitual.

La historia de Ana Obregón va más allá del alquiler del vientre de una mujer para tener un hijo, su historia plantea serias dudas acerca de hasta qué edad se puede ser madre o padre. 68 tiene esta famosa, es decir, que cuando su hija cumpla 18 años ella tendrá 86. Ojalá tenga salud para llegar a esa edad porque, de lo contrario, imagínense lo duro que puede ser para alguien tan joven perder a su madre y quedarse sola, sin padre, sin hermanos, sin abuelos, quizás solo con algún tío o primo.

No se puede negar que la esperanza de vida cada vez es mayor, pero eso no justifica que sea correcto convertirse en madre a la edad en la que una persona tendría que convertirse en abuela. Con esto no quiero decir que por su edad Ana Obregón no vaya a ser capaz de criar a su hija como es debido. Sin duda, en el mundo actual, los abuelos se han convertido en parte fundamental de nuestras vidas y son imprescindibles en la crianza de sus nietos.

Un caso similar es el que protagonizó Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, que se convirtió en madre por segunda vez a los 64 años de dos mellizas nacidas de un vientre de alquiler. Fue en el año 2007, un momento en el que la gestación subrogada parecía algo muy lejano, pero en este tiempo se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente, eso sí, entre los que tienen alto poder adquisitivo.

Ana Obregón es la excusa para analizar este tema y regularlo. Es curioso, pero, por primera vez, las posturas de Podemos y Vox no están tan alejadas. Ambas formaciones ya se han manifestado claramente en contra de los vientres de alquiler, aunque, eso sí, con argumentos diferentes. También el PSOE ha mostrado su rechazo y, sorprendentemente, ha sido el PP el partido que se ha mostrado dispuesto a regular esta práctica.

Aunque algunos no quieran, el debate ha comenzado.