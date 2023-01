De fiesta en fiesta

Ya sabes la imagen que en Europa tienen de nosotros. O estamos de fiesta o de siesta. Es solo una letra, pero las dos se disfrutan y se complementan. Bueno, de alguna manera tienen razón. No digo que seamos unos vagos, digo que no hemos salido de unas fiestas y ya nos vamos a meter en otra.

Terminan las navidades y ya vamos directos a meternos en la fiesta de la democracia. Que estos de Bildu deben haber oído mucho a Mecano porque se han tomado al pie de la letra eso de “allí me colé y en tu fiesta me planté”. Vale, lo siento, ya sé que te he decepcionado. Que llamar a la que se nos viene encima fiesta es como cuando intentas convencer a tu hijo a jugar a recoger el cuarto. Traga, pero no cuela.

No me voy a meter en follones, pero creo firmemente que el voto no debería ser opcional, debería ser obligatorio. Qué menos. Igual que tenemos que pagar impuestos, respetar las leyes o tener nuestros papeles en regla. ¿No te gusta ninguno de los que se presentan? Vota en blanco, nulo, a Chikilicuatre, pero votar debería ser obligatorio. Vaya parece que sí me he metido en un charco. Me encantan. Lo sabes. Me llama la atención cómo ahora los varones del PSOE quieren ponerse de lado y que no se les vea con Sánchez, que no haya foto de familia, que ellos son los buenos y no tienen nada que ver con la rebaja del delito de sedición, con la de malversación, con la ley del solo sí es sí... Puedo seguir, pero me falta espacio. Arrancamos la presentación de los candidatos a la alcaldía de Salamanca. José Luis Mateos es el elegido por el PSOE. Aparte de su falta de experiencia en la gestión, José Luis tiene un problema grande encima: su jefe es Pedro Sánchez. Que no te engañen, que no te digan lo contrario. En este partido sanchista, que es un esperpento de lo que era el partido socialista, se hace lo que Pedro diga, cuando diga y como diga. Y Pedro va a hacer lo que quiera cualquiera de sus socios y le permita estar en el trono más tiempo que la reina Isabel II. Por cierto ¿pensáis que su nieto se habría atrevido a publicar su libro con ella viva? Creo que no. Quitamos las luces de Navidad y colgamos los carteles de los candidatos por las calles. Menos luces. Un mal necesario por el que tenemos que pasar. La visita al médico, el día de limpieza de casa, el hacer la maleta, la visita a algunos miembros de la familia... Tranquilo, que cuando en mayo terminen estas elecciones, nos echamos una siesta y ya estamos en verano ¿O volveremos a meternos en faena con las nacionales? Pedro nos dirá.