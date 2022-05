No os parece curioso que los que quieren romper la unidad de España, los que ante una resolución judicial soltaron eso de “lo volveremos a hacer”, los que pegaron tiros en la nuca por la espalda, se la cojan con papel de fumar y pidan dimisiones, explicaciones y concesiones porque les han escuchado por detrás de la puerta? A mí sí. Mucho. No entiendo nada. Sí que es verdad que con la racha que llevamos ya casi nada me sorprende y oye, que ya no sé si eso es bueno o malo.

Si no teníamos bastante, toda esta recua de personajillos han descubierto un charco nuevo en el que revolcarse. Han entonado el dame tu fuerza Pegasus (los de mi edad lo entenderán) y se han lanzado a esa palestra que ellos odian, pero no tanto como para dejar de cobrar lo que los españoles les pagamos, a esgrimir su indignación en público, y pasar su lista de la compra en privado, que hay que satisfacer si Pedro quiere conservar su sillón, su amado sillón, y su Falcon, su amado Falcon.

Y claro, todo este tema del CNI, de cosas chulis de espías, se tiene que tratar en la comisión de secretos oficiales donde todos estos no podían estar, porque era necesario que tres quintos del Congreso les dieran permiso. ¿Eso es un problema? No, para Pedrito no. Si la normativa me impide hacer lo que me da la gana, se cambia la normativa y solucionado. Ya sabes, estos son mis principios, si no le gustan tengo otros. ¿A nadie más le chirría que los que dicen tener alergia a todo lo que suena a España quieran estar enterados de lo que se cuece a más alto nivel? ¿Nadie más piensa que es como contratar de personal de seguridad a la persona que ha dicho que te quiere robar?

Pero es que Pegasus ha resultado ser un arma política tan efectiva, les ha dado tan buen resultado a todos estos, que Pedro no se ha podido contener. Bueno, yo creo que ni lo ha intentado. Él mismo ha entonado el dame tu fuerza Pegasus, y se ha puesto muy triste (ironía) al tener que anunciar que a él también le han hecho cosas malas, que también han sido malos con él. Que porfita le perdonen.

Es decir, que justo antes de que en España se celebre una cumbre de la OTAN, donde seguro que Sánchez perseguirá a Biden por los pasillos para tener esas magníficas fotos en las que intentará otra vez colarnos que han tratado profundos y serios temas en menos de 30 segundos, justo antes de eso, le estamos contando al mundo que nuestros sistemas de seguridad no valen un pimiento. Muy buena idea, ¿eh? A los trabajadores del CNI... mucho ánimo, lo vais a necesitar.