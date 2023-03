Cuándo, cuándo, cuándo

¿Cuál será el motivo o la excusa de la ruptura del gobierno de coalición entre los socialistas de Pedro Sánchez, los de Podemos de Iglesias (porque es el que de verdad parte el bacalao) y la tercera vía (por llamarla de alguna manera) de Yolanda de Diaz? Y, ¿cuándo? Son las preguntas recurrentes que muchos se formulan estos días, porque lo que sí tengo claro es que habrá ruptura.

Lo escribí a las pocas semanas de formarse el Gobierno de coalición, cuando comenzaron a manifestarse las primeras desavenencias: los de Sánchez y los de Podemos solo están de acuerdo en dos puntos; el primero, en que los que mandan son ellos y se necesitan para mantenerse en el poder y, el segundo, que, estando de acuerdo en el punto primero, andan en desacuerdo en todo lo demás.

He repetido este argumento en bastantes ocasiones a lo largo de estos tres últimos años y hoy vuelvo a hacerlo. Cuando lo expresaba públicamente antes, eran muchos los que se reían pensando que se trataba de una gracieta o, como dirían los franceses, de una “boutade”; poco a poco, con el paso del tiempo, cada vez son menos los que se ríen de lo que antes calificaban como un “chascarrillo”.

Ahora me preguntan si la Ley de “solo sí es sí”, puede ser motivo de la ruptura. Creo que todavía no toca, porque el objetivo principal sigue siendo mantenerse en el poder, aunque luego no se hablen.

Estar en el Gobierno supone lo que todo político ambiciona, tocar y tener el poder, con lo que eso conlleva: buen sueldo, coche y despacho oficial, mando en plaza... y, muchos de los que se benefician hoy de estas prebendas, no tienen otra forma de vida. Y este factor personal también debe contabilizarse.

Por todo lo anterior, aguantarán todo lo que puedan tragando carros y carretas, sapos y culebras. Pero llegará un momento en el que se lanzaran a competir por una parte del mismo electorado y ahí sí, se producirá la ruptura.

¿Cuándo será y quién asumirá el protagonismo o la culpa de romper y puede que también la factura que eso suponga? ¿Cuál será el motivo que se utilice? La verdad es que esto último es lo de menos, porque hay tantos puntos en los que chocan, que podrán utilizar cualquiera. Y entonces si que se tirarán los trastos a la cabeza.

Llegado ese momento, habrá que recordar a los miembros del Gobierno que se sientan juntos en la mesa del Consejo de Ministros, que todos ellos son responsables solidariamente de lo que han hecho los otros.

No valdrá, por ejemplo, que Luis Planas o Margarita Robles intenten desmarcarse de la Ley de Bienestar Animal, porque también ha sido cosa suya. O de la Ley del “sí es sí”, a la que también han contribuido. O de la Ley del Aborto y de la Ley “Trans”.

Y no lo digo yo. Lo establece y lo dice la propia Ley del Gobierno. ¡Vaya un estigma haber sido ministro con Pedro Sánchez! Cuándo, cuándo, cuándo...